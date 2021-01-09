Samsung S21 için özel bir etkinlik düzenlenecek!

Etkinliğin yapılma sebebi ise cihazın Exynos 2100 yonga seti. Markanın sadece bu özelliği tanıtmak için bir etkinlik düzenlemesi Exynos 2100’ın ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi.

Çip muhtemelen Galaxy S21’in Avrupa, Güney Kore ve Orta Doğu varyantlarına güç verecek. Daha büyük haber ise Qualcomm Snapdragon 888’in performansıyla eşleşecek olması. Qualcomm’un silikonu, muhtemelen Samsung’un yaklaşmakta olan amiral gemilerinin Amerikan ve Çin versiyonlarını besleyecek.

Geçtiğimiz yıl, Samsung’un tescilli yonga seti ile Qualcomm’un SoC’si arasındaki tutarsızlık konusunda çok fazla söylenti vardı. Hatta bazı söylentiler ve sızdırılan kıyaslama sonuçları, Exynos tabanlı Samsung Galaxy S21 cihazının Snapdragon yakıtlı muadilinden daha iyi performans göstereceğini ve Exynos modellerinin de daha az güç tüketebileceğini gösteriyordu.Bu durum da Samsung’un bazı değişiklikler yapmasına sebep oldu.

İki yonganın benzer çekirdek mimarilere sahip olması bekleniyor, ancak Samsung’un silikonunun daha yüksek saat hızları sunması daha muhtemel. ARM X1 Prime 2.91GHz çekirdek, 4x Cortex-A78 2.81GHz çekirdekler ve 4x Cortex-A55 2.21GHz çekirdeklerden oluşan yeni mimarinin yanı sıra, bazı iyileştirmeler ve ek özelliklerin olmasını da beklentiler arasında.

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