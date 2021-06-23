Samsung, sanal MWC 2021 etkinliği için hazır

Mobil Dünya Kongresi, bu sene yüz yüze düzenlenmeyecek veya herhangi bir ürün sergilenmeyecek olsa da, lansman tarihi belli olan sanal bir etkinlik düzenlenecek.

İŞTE SAMSUNG'UN ETKİNLİK TARİHİ

Samsung Galaxy MWC sanal etkinliğinin 28 Haziran’da yapılması planlanıyor. Etkinlik, YouTube’da ve MWC'nin resmi web sitesinde CET 19:15’ten (22:45 IST/06:15 GMT) itibaren canlı yayınlanacak.

Kore web sitesindeki basın açıklamasının çevirisine göre Samsung, “sürekli genişleyen Galaxy cihaz ekosistemini” tanıtacak. Ayrıca akıllı saatlerin geleceği için vizyonunu da açıklayacak.

Samsung’un Ağustos ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinden önce bazı yeni cihazları hakkında ön bilgi sunma ihtimali yüksek.

Samsung’un yılın ikinci yarısına yönelik ürün yelpazesinde Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch Active 4 ve Galaxy Buds 2 yer alıyor.

Yukarıdaki posterde bir saatin, bir telefonun (Galaxy S21 Ultra), bir tabletin, bir dizüstü bilgisayarın veya katlanabilir telefonun ve Samsung Knox güvenlik platformunun siluetleri gösterilmekte. Bu nedenle, duyurularının bu ürün kategorileri etrafında dönmesini bekliyoruz.

Ev aletlerinden, teknolojinin her kategorisinde ürün üreten firmanın bu yeni dönemde de çizgisini devam ettirmesi bekleniyor.

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