Samsung şirket satın almaya doymadı

Geçtiğimiz dönem gelir miktarını bu kadar yüksek seviyede artırmayı başaran Samsung markası 114 milyar dolar nakit para elde etmiş oldu. Şirketler genellikle varlıklarını hisse senedi olarak değerlendirir. Ancak Samsung bariz bir şekilde nakit para içinde yüzüyor. Firmanın bunu nakit parayı bazı şirketleri satın almak için kullanacağı ifade ediliyor.

Samsung özellikle yarı iletken üretimi yapan şirketleri almayı düşünüyor. Elbette yapay zeka gibi geleceğe dair bazı alanlarda çalışan şirketleri satın almak istiyor. Ancak şimdilik çip krizi yaşandığı için hızlı bir şekilde bu sorunu bitirmesi şart. İşte tam da böyle bir nedenden dolayı yarı iletken üretim yapan markaları almak istiyor.

NXP, Texas Instruments ve Microchip Technologies isimli şirketleri almak isteyen firma kolları sıvadı. Gerekli nakit hazırlıkları tamamlandıktan sonra şirketler yavaş yavaş satın alınacak. Böylece rekabet büyük oranında artırılacak. Üst düzey Samsung yöneticilerinden Ben Suh 2021 yılı içerisinde yeni şirket satın alımlarına gidebilir.

Birçok analist Samsung yarı iletken sektörü ile ilgili değerlendirmeler yapmaya devam ediyor. Firma 2016 yılında Harman isimli şirketi 8 milyar dolara satın almıştı. Önümüzdeki günlerde Türkiye’den de bazı markaları satın alabilir. Gelişmeler geldikçe aktarmaya devam ediyoruz.

Bitcoin balinaları büyük miktarda transfer yaptı: Peki bu ne anlama geliyor



