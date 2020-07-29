Samsung tablet pazarından vazgeçmemekte ısrarcı

Fakat söz konusu diğer üreticiler olduğunda, satış hacminde ciddi bir daralmanın söz konusu olduğu su götürmez bir gerçek. Bu olumsuz tabloya rağmen Huawei, Xiaomi ve Samsung gibi isimler tablet pazarından tam anlamıyla vazgeçmiş değiller. Zira Samsung önümüzdeki günlerde yeni tabletiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

SAMSUNG GALAXY TAB S7 İLE GERİ DÖNÜYOR

Samsung’un yeni tableti Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 865+ yonga seti ile geliyor. Bu sayede Galaxy Tab S7’nin S865+ ile gelen ilk tablet olacağını da hatırlatalım. 10.5 inçlik ekrana sahip olması beklenen tabletin 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor. S Pen desteğine de sahip olan tablette 5G desteği de bulunacak.

7040 mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan beslenecek olan tablette 15W hızlı şarj desteği de bulunacak. 495 gramlık ağırlığa sahip olması beklenen tabletin kalınlığı ise 5.7 mm olacak.

Samsung üst seviye tabletine 3’lü bir ana kamera modülü eklemeyi de ihmal etmemiş. 13MP’lik ana kameraya 5MP’lik ultra geniş açı kamerası eşlik edecek. Cihazın ön kamerası ise 8MP.

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