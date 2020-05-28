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Samsung'tan Apple Card'a rakip: Samsung Money duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Samsung, Samsung Money'in tanıtımını yaptı. Samsung'un fiziksel banka kartı Samsung Money, Apple Card ile benzer özelliklere sahip. İşte Samsung Money'in özellikleri...

Samsung'tan Apple Card'a rakip: Samsung Money duyuruldu!

Samsung akıllı telefonlarıyla biliniyor. Ancak şirket, akıllı telefonların dışında çamaşır makinesi, elektrikli süpürge ve başka telefonlarda kullanılmak üzere ekran dahi üretip satıyor. Samsung ürün gamına bugün yeni bir üye daha ekledi. O üyenin adı Apple Card ile oldukça benzer özelliklere sahip olan Samsung Money.

SAMSUNG MONEY TANITILDI

Samsung Money Samsung'un fiziksel banka kartı. Ancak fiziksel olduğuna aldanmamak gerek. Zira Apple Card- Apple Pay entegrasyonu gibi Samsung Pay ile entegre bir şekilde çalışan Samsung Money, tek başına hiçbir işe yaramıyor. Samsung'un kartını kullanabilmek için Samsung Pay uygulamasını kullanmak gerekiyor. Kartın kullanımı ise tamamen ücretsiz.

Samsung Money

ÜZERİNDE BİLGİ YOK

Biraz da kartın fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Kart, Apple Card gibi titanyum bir malzemeden yapılmış ve üzerinde kart sahibinin adı dışında herhangi bir kart numarası, son kullanma tarihi veya CVV kodu bulunmuyor.

Samsung Money-2

Tek düze olmasına rağmen şık bir tasarıma sahip olan Samsung Money banka kartı, ilk olarak bu yaz aylarında ABD'de kullanıma sunulacak. Samsung Money'in daha sonra birçok ülkeye daha açılması bekleniyor. Kartın ülkemize gelip gelmeyeceği ise belli değil.

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