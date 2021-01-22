Samsung'tan dizüstü PC’lere özel OLED ekran

Video oyunu meraklıları için bu mükemmel bir haber. Herkes OLED, Mini-LED ve MicroLED’in şu anda ekran teknolojisinin kralı olduğunu düşünüyor. 60 Hz yenileme hızı bazı oyunlar için yeterli olsa da, sektör daha hızlı frekanslara doğru ilerliyor.

14 İNÇ EKRAN BÜYÜKLÜĞÜ VE 90 HZ EKRAN YENİLEME HIZI

Dünyanın en büyük panel üreticilerinden olan Samsung Display’in yeni ekranı bu yıl tanıtılacak bilgisayarların büyük bir kısmında kullanılacak. 14 inç ve 90 Hz yenilemeye sahip OLED ekranların diğer teknik özellikleri henüz net değil. Samsung, hızlı hareket eden içeriği görüntülerken bir 120Hz LCD ile “pratik olarak” aynı miktarda bulanıklık olduğunu iddia ederek OLED panellerinin daha hızlı yanıt süresi olduğunu söylüyor.

Elbette, böyle bir ekran kurumsal amaçla kullanılan dizüstü bilgisayarlarda da çok işe yarayacaktır. Samsung Display’in yeni dizüstü bilgisayar panellerini hangi şirketler ve modeller kullanacak henüz bilinmiyor. Ayrıca, “birkaç küresel BT şirketinin” “bu yıl” 90Hz OLED ekranlı dizüstü bilgisayarları piyasaya süreceği bilgisi de doğrulandı.

OLED ekranlar dizüstü bilgisayarlarda duyulmamış bir şey değil, ancak geliştirilen teknolojilerle sıradan olmaktan çıkıyorlar. Koreli teknoloji devi de, dünyanın en büyük OLED ekran paneli satıcısı. Bu nedenle bugün yapılan duyuru, OLED dizüstü bilgisayarların bu yıl çok daha yaygın bir kullanım alanı bulacağını öne sürüyor.

