Samsung'tan 'en güçlü Galaxy' geliyor! Tarih belli oldu

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin 2021 ayağının ilkini geçtiğimiz günlerde düzenlemişti. Bu etkinlikte Galaxy A52 ve Galaxy A72 adında iki yeni orta seviye akıllı telefon tanıtılmıştı. Samsung'un yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenlemesi ise muhtemeldi. Nitekim bu olasılık gerçekleşti.

SAMSUNG GALAXY UNPACKED İÇİN TARİH VERDİ

Samsung, yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre etkinlik 28 Nisan günü TSİ 17:00'da başlayacak. Samsung, etkinlik için 'En güçlü Galaxy geliyor' ifadesini kullanıyor ve bu oldukça dikkat çekiyor. Peki en güçlü Galaxy hangi Samsung markalı cihaz olabilir?

Samsung'un Galaxy Note'suz yol haritası, geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. EvLeaks tarafından yapılan sızıntıya göre, teknoloji devi nisan ayı içerisinde bir PC Unpacked etkinliği düzenleyecek ve yeni bilgisayarını veya bilgisayarlarını tanıtacaktı.

EN GÜÇLÜ GALAXY BİR PC OLABİLİR

O sızıntıda her ne kadar 14 Nisan tarihi verilse de Samsung 28 Nisan'da amiral gemisi seviyesinde bir Galaxy Book modeli veya Galaxy Book modelleri tanıtabilir. Üstelik bu modeller AMD GPU ile güçlendirilmiş olarak karşımıza çıkabilir. Çok küçük bir ihtimal olsa da etkinlikte Galaxy Z Fold 3 veya Galaxy Z Flip 2'nin tanıtılması söz konusu olabilir.

