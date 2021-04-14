HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung'tan 'en güçlü Galaxy' geliyor! Tarih belli oldu

Samsung'tan 'en güçlü Galaxy' geliyor! Tarih belli oldu

14.04.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın ardından Samsung, yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik için tarih veren Güney Koreli teknoloji devine göre 'En güçlü Galaxy' yolda. Peki Samsung'un 'En güçlü Galaxy' diyerek kastettiği cihaz ne? İşte tahminler.

Samsung'tan 'en güçlü Galaxy' geliyor! Tarih belli oldu

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin 2021 ayağının ilkini geçtiğimiz günlerde düzenlemişti. Bu etkinlikte Galaxy A52 ve Galaxy A72 adında iki yeni orta seviye akıllı telefon tanıtılmıştı. Samsung'un yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenlemesi ise muhtemeldi. Nitekim bu olasılık gerçekleşti.

SAMSUNG GALAXY UNPACKED İÇİN TARİH VERDİ

Samsung, yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre etkinlik 28 Nisan günü TSİ 17:00'da başlayacak. Samsung, etkinlik için 'En güçlü Galaxy geliyor' ifadesini kullanıyor ve bu oldukça dikkat çekiyor. Peki en güçlü Galaxy hangi Samsung markalı cihaz olabilir?

Samsung etkinlik tarihi

Samsung'un Galaxy Note'suz yol haritası, geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. EvLeaks tarafından yapılan sızıntıya göre, teknoloji devi nisan ayı içerisinde bir PC Unpacked etkinliği düzenleyecek ve yeni bilgisayarını veya bilgisayarlarını tanıtacaktı.

Samsung, kuantum kriptografi teknolojisine sahip Galaxy Quantum 2'yi tanıttı! İşte özellikleriSamsung, kuantum kriptografi teknolojisine sahip Galaxy Quantum 2'yi tanıttı! İşte özellikleri

EN GÜÇLÜ GALAXY BİR PC OLABİLİR

O sızıntıda her ne kadar 14 Nisan tarihi verilse de Samsung 28 Nisan'da amiral gemisi seviyesinde bir Galaxy Book modeli veya Galaxy Book modelleri tanıtabilir. Üstelik bu modeller AMD GPU ile güçlendirilmiş olarak karşımıza çıkabilir. Çok küçük bir ihtimal olsa da etkinlikte Galaxy Z Fold 3 veya Galaxy Z Flip 2'nin tanıtılması söz konusu olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Microsoft'tan seçeneği bol laptop! Microsoft'tan seçeneği bol laptop!
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına yanıt

AK Parti'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına yanıt

Korkunç olay! Alev topuna dönen araçta yanarak can verdiler

Korkunç olay! Alev topuna dönen araçta yanarak can verdiler

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada şaşırtan sonuç

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada şaşırtan sonuç

Ronaldo kararını açıkladı! Sezon sonuda...

Ronaldo kararını açıkladı! Sezon sonuda...

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.