Samsung'tan güvenlik güncellemeleri için sürpriz karar

Apple ürünleri güvenlik ile ilgili ayrıntılı incelendiğinde çoğu eski iPhone cihazlarının güncelleme desteği aldığı görülüyor. Elbette burada iPhone akıllı telefonlarını ön plana çıkaran sadece güvenlik güncellemelerinin gücü değil.

Apple iPhone cihazlarının en eski modellerine bile güvenlik güncellemeleri getiriyor. Samsung ise bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından bu konuda eleştiriliyordu. Ancak görünüşe bakılırsa şirket artık eleştirilmeyecek.

SAMSUNG 4 YIL GÜNCELLEME VERECEK

Şirket tarafından yayınlanan bir karara göre Samsung ürünlerine en az 4 yıl düzenli güvenlik güncellemesi getirilecek. Böylece çok daha sağlam modeller piyasada yer alacak. Özellikle siber güvenlik alanında yaşanan sorunlar nedeniyle böyle bir karar alındığı düşünülüyor.

Neredeyse bütün bilgilerimiz akıllı telefonların içerisinde. Bu nedenle cihazlar tahmin edilenden daha fazla bir öneme sahip. Samsung'un aldığı karara göre 2019 yılından itibaren tanıtılan Galaxy modelleri 4 yıl boyunca düzenli bir şekilde güvenlik güncellemesi alacak.

Ayrıca son detaylara göre güvenlik güncellemesi alacak olan modeller sadece amiral gemileri olmayacak. Galaxy Note serisi için Note 10’a kadar koruma sağlanacak. Galaxy S serisi ise S10’dan başlayıp üst modellere doğru güncelleme verilecek.

Samsung cihazlarının önemli bir bölümünün güvenlik güncellemelerini alacağı tahmin ediliyor.

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