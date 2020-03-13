Samsung'tan koronavirüs önlemi! Ücretsiz temizleyecek

Koronavirüs ve akıllı telefonlar arasındaki tehlike ilişki geçtiğimiz dönemde çeşitli araştırmalarla ortaya koyulmuştu. Bu araştırmalarda düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefonların virüsler için adeta yuva olduğu ortaya çıkmıştı. Uzmanlar ise riski en aza indirmek için akıllı telefonların sık sık temizlenmesi gerektiğini söylemişti. Uzmanların üzerinde durduğu bu durum, üretici firmaları da harekete geçirdi. Bu firmalardan ilki Apple oldu. ABD'li firma, iPhone'ların koronavirüse karşı nasıl temizleneceğine dair bir rehber hazırladı. Apple ardından ise bugün Samsung'tan sevindiren bir duyuru yapıldı. Samsung, tüm akıllı telefonlar için Galaxy Sanitizing Service adında bir temizleme hizmeti sunmaya başladı.

SAMSUNG'DAN KORONAVİRÜS İÇİN ULTRAVİYOLE IŞINI HİZMETİ

Samsung, akıllı telefonları temizlemek için ultraviyole ışınları ile kullanıyor. Akıllı telefonları özel bir makineye yerleştiren Samsung, cihazın üzerindeki tüm virüs ve bakterileri bu ışınlar vasıtasıyla öldürüyor. Bu ışınlar telefona da herhangi bir zarar vermiyor.

SAMSUNG'UN HİZMETİ TAMAMEN ÜCRETSİZ

Samsung'un ultraviyole ışınlı temizleme hizmeti, tamemen ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yani her akıllı telefon kullanıcısı, Samsung'un yetkili servislerine veya deneyim merkezlerine gittiğinde akıllı telefonunu temizletebiliyor. Fakat hizmet henüz her ülkede yok. Samsung'un hizmeti çok yakında ülkemiz de başta olmak üzere birçok ülkede daha yaygınlaştırması bekleniyor.

