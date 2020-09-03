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Samsung'tan sonra Sony'den de 3 yıllık söz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok kullanılan Samsung ve Sony cep telefonları 3 yıl güncelleme ile kullanıcılara sunulacak. Hadi gelin akıllı telefon dünyasını derinden etkileyecek bu gelişmeye birlikte göz atalım.

Samsung'tan sonra Sony'den de 3 yıllık söz!

Dünyadaki bir çok insanın kullandığı cihazlar olan Samsung ve Sony cep telefonları, genellikle güncelleme bakımdan pek şanslı olmuyor. Kullanıcılar şirketin, yeni amiral gemileri Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra tanıtımları ile keyiflenirken çok önemli bir haber daha geldi. Şirket Galaxy S10 serisinden itibaren yeni akıllı telefonlarına artık 3 yıl yazılım güncellemesi sunacak ve böylece kullanıcılar hem performans hem de güvenlik açısından daha gelişmiş sistemler tercih edebilecek.

BAZI SONY XPERİA CİHAZLARI 3 YIL GÜNCELLEME ALACAK

Gelen son bilgilere göre Sony Xperia 1 II ve yakında tanıtılacak Xperia 5 II, 3 yıl boyunca Android güncellemesi alacak cihazlar arasında yer alacak. Yani böylece sadece Samsung ile işler sınırlı kalmayacak.

Bu her iki üreticinin sunacağı cihazlar ile ilgili çok önemli bir detay daha vermek gerekiyor. 2022 yılında duyurulması beklenen Android 13 sürüm güncellemesi de bu cihazlardaki yerini alacak. Böylece çok daha gelişmiş sistemlerin kullanımı bütün cihazlara yayılabilecek. Tüm bu iyi haberlerden sonra kötü olanlara da biraz yer vermek gerekiyor. Xperia 5 ve Xperia 10 II modelleri yalnızca Android 11 sürüm yükseltmesi alabilecek ancak buna hepsi dahil olmayacak. 

ESKİ XPERİA'LARA ANDROİD 11 YOK

Sony tarafından üretilen; Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia Ace, Xperia 8 ve Xperia 8 Lite gibi cihazlar Android 10 sonrası bir yükseltmeye sahip olmayacak. Konuyla ilgili Sony yetkilileri herhangi bir açıklama yapmadı. Sizce Sony ve Samsung tarafından başlatılacak böyle bir uygulama nasıl sonuçlar getirecek? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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