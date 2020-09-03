Samsung'tan sonra Sony'den de 3 yıllık söz!

Dünyadaki bir çok insanın kullandığı cihazlar olan Samsung ve Sony cep telefonları, genellikle güncelleme bakımdan pek şanslı olmuyor. Kullanıcılar şirketin, yeni amiral gemileri Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra tanıtımları ile keyiflenirken çok önemli bir haber daha geldi. Şirket Galaxy S10 serisinden itibaren yeni akıllı telefonlarına artık 3 yıl yazılım güncellemesi sunacak ve böylece kullanıcılar hem performans hem de güvenlik açısından daha gelişmiş sistemler tercih edebilecek.

BAZI SONY XPERİA CİHAZLARI 3 YIL GÜNCELLEME ALACAK

Gelen son bilgilere göre Sony Xperia 1 II ve yakında tanıtılacak Xperia 5 II, 3 yıl boyunca Android güncellemesi alacak cihazlar arasında yer alacak. Yani böylece sadece Samsung ile işler sınırlı kalmayacak.

Bu her iki üreticinin sunacağı cihazlar ile ilgili çok önemli bir detay daha vermek gerekiyor. 2022 yılında duyurulması beklenen Android 13 sürüm güncellemesi de bu cihazlardaki yerini alacak. Böylece çok daha gelişmiş sistemlerin kullanımı bütün cihazlara yayılabilecek. Tüm bu iyi haberlerden sonra kötü olanlara da biraz yer vermek gerekiyor. Xperia 5 ve Xperia 10 II modelleri yalnızca Android 11 sürüm yükseltmesi alabilecek ancak buna hepsi dahil olmayacak.