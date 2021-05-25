Samsung'tan tablet hamlesi: Galaxy Tab S7 FE görücüye çıktı!

Samsung Galaxy Tab S7 FE için çok fazla sızıntı yapıldı, çok fazla söylenti internete düştü. Tüm bunların arkasından Samsung'un yeni tableti, Samsung'un internet sitesinde ortaya çıktı.

SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE'NİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Tab S7 FE, 12,4 inç büyüklüğünde, 2560x1600 çözünürlüğünde LCD dokunmatik ekrana sahip. Telefon gücünü Snapdragon 750G işlemcisinden alırken, bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama alanı eşlik ediyor. S-Pen desteği bulunan tablet, 10.90 mAh gücünde bir pilden enerjisini sağlıyor ve bu pil 45W hızlı şarjı destekliyor. Tab S7 FE, arka tarafında 8 MP'lik tek bir arka kamera taşıyor. Ön tarafta ise 5 MP'lik bir kamera yer alıyor.

GALAXY TAB S7 FE'NİN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Siyah ve gümüş renk seçeneklerine sahip olan Samsung Galaxy Tab S7 FE, Almanya'da, Samsung'un kendi çevrim içi mağazasında yukarıda belirtilen giriş seviyesi yapılandırmasında 649 euro'dan ve aynı zamanda 5G desteği ile listelendi. Bu fiyatın üst donanım seviyesinde ne kadar olduğu bilinmezken, söylentilere göre tabletin 50 ila 100 euro daha ucuz olan 5G desteğinden yoksun bir versiyonu da gelecek.

