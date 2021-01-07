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Samsung'tan televizyonlar için Güneş enerjili uzaktan kumanda!

07.01.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Samsung'tan televizyonlar için Güneş enerjili uzaktan kumanda!

Samsung Neo QLED TV'lerin yanı sıra Eco Remote adı verilen yeni nesil televizyon kumandasını da tanıttı. Yüzde 28 oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretilen yeni uzaktan kumandanın öne çıkan noktası ise Güneş enerjisi ile besleniyor oluşu.

Samsung 2021 yılını 4K ve 8K Neo QLED televizyonlardan oluşan yeni ürün serisi ile açtı. Sabah saatlerinde yeni nesil televizyonlarını duyuran Güney Koreli şirket, günü sadece televizyonlarını tanıtarak kapatmadı. Samsung, bunun yanı sıra yeni nesil uzaktan kumandasını da tanıttı. Fakat Eco Remote adı verilen bu kumanda bildiğimiz kumandalara pek benzemiyor.

2 YIL BOYUNCA ŞARJA GEREK DUYMUYOR

Uzaktan kumandalar, genellikle dahili veya harici piller ile çalışır. Ancak Samsung'un yeni TV kumandası Güneş Enerjili bir TV kumandası olarak öne çıkıyor. Samsung'un söylediğine göre kumanda bir tam şarj ile 2 yıla kadar kullanım sunabiliyor. Gerekli ışık koşulları altında güneş pili sayesinde kendi kendini şarj edebilen uzaktan kumanda, özel sistemi sayesinde USB bağlantısıyla da şarj edilebiliyor. Samsung'un düşüncesi ise bu teknolojinin 7 yıl gibi bir sürede 99 milyon adet AAA pilin israf edilmesini önleyeceği yönünde.

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SAMSUNG GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİK KULLANDI

Güneş enerjili uzaktan kumanda yüzde 28'i geri dönüştürülmüş polietilen tereftalattan elde edilen, 31 gram plastikten üretilmiş durumda.

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