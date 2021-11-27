HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Teksas’ta çip üretim fabrikası kuracak

Samsung Teksas’ta çip üretim fabrikası kuracak

27.11.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, diğer uygulamaların yanı sıra akıllı telefonlar, 5G ve yapay zeka için üst düzey ve gelişmiş çipler üretecek olan yeni tesise 17 milyar dolar yatırım yapacak. The Wall Street Journal’a göre, fabrika inşaatının önümüzdeki yıl başlaması planlanırken, tesis içindeki üretimin 2024’ün ikinci yarısında başlaması bekleniyor.

Samsung Teksas’ta çip üretim fabrikası kuracak

ABD hükümeti, pandemi sırasında kapanan fabrikaların neden olduğu küresel çip sıkıntısı ve PC’ler ile diğer cihazlara yönelik yüksek talebin ardından ABD’deki yarı iletken üretimini artırmaya yönelik adımlar atıyor. Bu sorun, endüstriler arasında büyük bir etkiye sahip olmaya devam ediyor – sadece bu yıl, GM ve Ford gibi otomobil üreticileri, arz kısıtlamaları nedeniyle ABD fabrikalarında üretimi askıya almak veya kesmek zorunda kaldı.

Samsung, yeni proje için Arizona, New York ve Florida’daki yerleri araştırdı ve ayrıca mevcut bir fabrikasının bulunduğu Austin’i de gözden geçirdi. Son olarak, sunduğu cömert vergi indirimleri ve teşvikler nedeniyle bu yeni tesis için Taylor, Texas’ı seçti.
Samsung Electronics Device Solutions Division CEO’su Kim Ki-nam yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Taylor’a yeni bir tesis eklerken, Samsung geleceğimizde önemli bir bölümün daha temelini atıyor. Daha büyük üretim kapasitesiyle, müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebileceğiz ve küresel yarı iletken tedarik zincirinin istikrarına katkıda bulunabileceğiz. Samsung, ABD’de 25 yıllık yarı iletken üretimini kutlarken, daha fazla iş getirmekten ve yerel topluluklar için eğitim ve yetenek gelişimini desteklemekten gurur duyuyoruz.”

Metin Akpınar Cem Yılmaz karşı karşıya

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Apple siber casuslara karşı çok sert davranacakApple siber casuslara karşı çok sert davranacak
Anahtar Kelimeler:
Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya Kupası play-off'taki rakibimiz belli oldu

Dünya Kupası play-off'taki rakibimiz belli oldu

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Sinovac olmak için gitti, BioNTech aşısı yapıldı! Müşahede altına alındı

Sinovac olmak için gitti, BioNTech aşısı yapıldı! Müşahede altına alındı

Tablo açıklandı! Koca'dan mutasyon açıklaması

Tablo açıklandı! Koca'dan mutasyon açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Son Dakika: 5 ülkeye 'Nu varyantı' sebebiyle seyahat kısıtlaması

Son Dakika: 5 ülkeye 'Nu varyantı' sebebiyle seyahat kısıtlaması

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.