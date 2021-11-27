Samsung Teksas’ta çip üretim fabrikası kuracak

ABD hükümeti, pandemi sırasında kapanan fabrikaların neden olduğu küresel çip sıkıntısı ve PC’ler ile diğer cihazlara yönelik yüksek talebin ardından ABD’deki yarı iletken üretimini artırmaya yönelik adımlar atıyor. Bu sorun, endüstriler arasında büyük bir etkiye sahip olmaya devam ediyor – sadece bu yıl, GM ve Ford gibi otomobil üreticileri, arz kısıtlamaları nedeniyle ABD fabrikalarında üretimi askıya almak veya kesmek zorunda kaldı.

Samsung, yeni proje için Arizona, New York ve Florida’daki yerleri araştırdı ve ayrıca mevcut bir fabrikasının bulunduğu Austin’i de gözden geçirdi. Son olarak, sunduğu cömert vergi indirimleri ve teşvikler nedeniyle bu yeni tesis için Taylor, Texas’ı seçti.

Samsung Electronics Device Solutions Division CEO’su Kim Ki-nam yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Taylor’a yeni bir tesis eklerken, Samsung geleceğimizde önemli bir bölümün daha temelini atıyor. Daha büyük üretim kapasitesiyle, müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebileceğiz ve küresel yarı iletken tedarik zincirinin istikrarına katkıda bulunabileceğiz. Samsung, ABD’de 25 yıllık yarı iletken üretimini kutlarken, daha fazla iş getirmekten ve yerel topluluklar için eğitim ve yetenek gelişimini desteklemekten gurur duyuyoruz.”

Metin Akpınar Cem Yılmaz karşı karşıya



