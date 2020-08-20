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Samsung, telefonlarında 3. parti Launcher’lar tam verimli çalışacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2020 12:42 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy Note 20, Galaxy Tab S7 ve Galaxy Z serilerinde kullandığı One UI 2.5 arayüzü geçtiğimiz gün piyasaya sürdü. Şirketin yeni arayüzü, bazı yeni özellikler ve tasarım ince ayarlar ile geliyor. Samsung ayrıca, Mart ayında düzeltmeye söz verdiği bir sorunu da bu güncelleme ile çözüyor.

Samsung, telefonlarında 3. parti Launcher’lar tam verimli çalışacak

One UI 2.5, üçüncü taraf uygulama Launcher’lar kullanıldığında Android 10’un tam ekran gezinme hareketleriyle uyumlu hale geldi. Tam ekran gezinme hareketleri Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra’da çalışıyordu. Son güncelleme ile Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Z Fold 2’de de bu sorun çözüldü.

1 YIL SONRA UYUM SAĞLANDI

Üçüncü taraf Launcher uygulamalardaki tam ekran navigasyon hareketleriyle uyumlu hale gelen yeni arayüzünde bu sorunun çözülmesi tam 1 yılı buldu.

Samsung’un hazır uygulama başlatıcısını beğenmeyen biriyseniz artık Android 10’un tam ekran gezinme hareketlerinin yeni Galaxy cihazlarda çalışacağını bilerek üçüncü taraf uygulama başlatıcıya geçebilirsiniz.

Ancak şimdilik 3. parti Launcher’lar maalesef ki akıcı bir şekilde çalışmıyor. Bu sorunun çözülmesi için Launcher geliştiricilerinin güncelleme yayınlaması bekleniyor. OTA üzerinden sunulan Samsung’un yeni arayüzünün taş gibi olduğunu ve 3. parti Launcher’lara gerek duyulmadığını belirtmek isteriz.

2020’nin sonunda çıkacak olan One UI 3.0 arayüzü ile seviye atlayacak olan Samsung, yeni arayüzü ile kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme imkanı sunacak.

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