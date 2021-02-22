Samsung Tizen yerine Android'e dönebilir

Hem SamMobile hem de sızıntı haberleriyle tanınan Ice Universe, Samsung’un Tizen platformu yerine Android (muhtemelen Wear OS) kullanan bir akıllı saat ürettiğini iddia etti. Eğer iddialar doğruysa Samsung, Galaxy Gear ve Gear Live gibi ürünlerden bu yana Android’i bilekte ilk kez kullanacak.

İKİ FARKLI SAAT ORTAYA ÇIKTI

Bu bilekliğin neye benzeyeceği veya bunun Android’e toptan bir geçişi temsil edip etmeyeceği kesin değil. GalaxyClub geçtiğimiz günlerde Samsung’un sonraki saatlerinin kullandıkları yazılımdan bağımsız olarak, iki farklı boyutta iki farklı akıllı saate ait model numarası tespit etti.

Samsung’un kesin olarak Android kullanmaya başlayıp başlamayacağı belli değil. Ancak düşünüldüğünde bu mantıklı bir hareket olabilir.

Samsung, daha geniş uyumluluk sağlamak amacıyla böyle bir yola girebilir. Giyilebilir cihazlarda Apple veya Samsung ile karşılaştırıldığında pek başarılı olmayan Google’a kesinlikle yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, bu değişim tartışma yaratabilir.

Samsung, akıllı saatleri kısmen benzersiz bir kontrol şeması ve güçlü pil ömrü sağlıyor. Yeni bir saat Wear OS veya Android’in başka bir sürümüyle gelirse Samsung, bu coşkuyu sürdüremeyebilir.

