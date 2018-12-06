Samsung Türkiye 10 Eylül’de iPhone ile Tweet atmış!

Samsung Nijerya geçtiğimiz günlerde iPhone ile Tweet atmış ve bu olay sonrası hesap apar topar katılmıştı. Bugün ise Samsung aynı hataya daha önce de düştüğü anlaşıldı. Bu sefer Samsung’un Türkiye ofisi iPhone ile Tweet attı. Samsung’un TV modellerini öne çıkarmak için atılan Tweet’in, yine Tweetbot uygulaması sayesinde hangi kaynaktan atıldığı anında belli oldu.

“Evdeki kumanda karmaşasına son veren Samsung QLED TV’yi inceleyin.” metinli Tweet 10 Eylül 2018 tarihine ait. (iPhonedo) Peki, firmalar neden böyle bir hataya düşüyor. Bu hata firmadan mı yoksa firmanın sosyal medya hesaplarını yöneten kişilerden mi kaynaklanıyor?

Bu tip hatalar firmaların sosyal medya uzmanı diye işe almış olduğu çalışanlarından dolayı yaşanıyor. Çalışanlar günlük hayatta iPhone veya başka bir telefon kullanabiliyor. Hal böyle olunca atılacak olan Tweet o kaynaktan gönderiliyor. Ancak Tweet’in kaynağı görülebildiği için firmaların bu konuda daha hassas olmaları gerekiyor.

Galaxy A8 Star ile çekilmiş fotoğrafta hile mi yapıldı?

