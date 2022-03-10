Samsung Türkiye açıkladı: "Galaxy S22 serisi kullanıcılardan yoğun bir ilgi gördü"

Samsung Galaxy S22 serisi şubat ayında tanıtılmıştı. Seri, Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşuyor.

SAMSUNG GALAXY S22 SERİSİ İÇİN "3 KAT FAZLA" DEDİ

Samsung'un resmi açıklamasına göre ise Galaxy S22 serisi bir önceki seriye kıyasla 3 katı fazla müşteri tarafından tercih edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, "Seri, ön satışa sunulmasıyla birlikte gerçekten de kullanıcılardan yoğun bir ilgi gördü. Galaxy S22 serisi, ön satış sürecinde bir önceki seriye kıyasla kullanıcılardan 3 kat fazla talep aldı. S22 serisinin böylesi yoğun bir ilgi görmesinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

GALAXY S22 SERİSİNİN FİYATLARI

Galaxy S22 serisinin ön satış dönemi 13 Mart Pazar günü 23.59’da sona erecek.

Galaxy S22, Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB hafıza seçeneği ve 8GB RAM özelliğiyle 14 bin 499 TL’den, 22+ ise Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB ile 256GB hafıza seçenekleri ve 8GB RAM özelliğiyle 18 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Galaxy S22 Ultra ise 22 bin 999 TL’den başlayan satış fiyatıyla Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy renk alternatifleri, 128GB, 256GB ve 512GB hafıza seçenekleri, 8GB ve 12GB RAM özellikleri ile satışa çıkacak.



