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Samsung TV için klavye ve fare desteği!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

Samsung TV için klavye ve fare desteğinin geleceği açıklandı. 2019 yılında tanıtılacak olan üst segment Samsung TV modellerinde bu desteğin yer alması bekleniyor.

Samsung TV için klavye ve fare desteği!

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, 2019 yılında piyasaya süreceği televizyon modellerinde klavye ve mouse desteğini sunacağını açıkladı. Firma ayrıca, Remote Access olarak isimlendirdiği uygulama ile TV modellerinin PC, tablet ve akıllı telefonlar ile de kontrol edilebileceğini belirtiyor.

Remote Access özelliği ile ayrıca PC’deki oyunları TV ekranına da yansıtmak mümkün olacak Stream mantığı ile çalışacak bu özellik için oldukça hızlı bir internet sahip olmanız gerektiğini belirtelim.

Ancak Güney Koreli firma, VMware‘in sanal masaüstü altyapısı sayesinde Remote Access’in tüm dünyada çalışabileceğini söylüyor. Samsung’un üst segment modellerinde olması beklenen bu özellik 2019’un ilk çeyreğinden itibaren kullanabilir olacak.

Televizyonlara klavye ve mouse desteğinin gelmesi özellikle TV’yi internet tarayıcısı için kullananlara büyük kolaylık sağlayacaktır. Ancak bu işlevin dışında zaten tüm uygulamalar Samsung kumandalar ile çok rahat bir şekilde yönetilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung televizyon

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