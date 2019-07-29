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Samsung TV'lerde geri ödeme kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

31 Ağustos'a kadar seçili televizyon modellerini satın alan müşterileri 5 bin TL'ye varan geri ödeme fırsatı bekliyor

İSTANBUL (AA) - Samsung'un düzenlediği kampanya kapsamında, 2019 model seçili Samsung TV satın alanlar 5 bin liraya varan geri ödeme fırsatından yararlanacak.

Samsung açıklamasına göre, Samsung'un düzenlediği ve 31 Ağustos'a kadar sürecek kampanya kapsamında, 2019 model UHD, QLED, QLED 8K ve Frame TV modellerinden satın alanları 5 bin TL’ye varan geri ödeme fırsatı bekliyor.

Dileyen müşteriler geri ödeme imkanı yerine, geri ödeme tutarından yüzde 40 daha değerli, televizyonun satın alındığı satış noktasında geçerli olacak hediye çekine sahip olma fırsatı yakalayabilecek.

Verilen bilgiye göre, sonsuz derinlikte bir gerçeklikle görüntü kalitesinde sınırları aşan bir performans sunan yeni Samsung QLED 8K TV’ler, 8K AI yükseltme özelliğiyle 8K çözünürlükte olmayan standart çözünürlükteki görüntüleri de 8K çözünürlüğe dönüştürebiliyor.

Yapay zeka teknolojisinden destek alan bu özellik, izleyicilerin tüm içeriklerden en üst görüntü kalitesi yaşamasına imkan tanıyor. QLED, görüntülerdeki paraziti azaltmak, kaybolan ayrıntıları geri getirmek, hatta nesnelerin ve metinlerin etrafındaki köşeleri keskinleştirmek için yapay zeka destekli makine öğrenimi teknolojisinden faydalanıyor.

UHD'den (4K) 4 kat ve FHD'den 16 kat daha yüksek olağanüstü bir çözünürlük seviyesi olan Samsung 8K QLED televizyonlar, 33 milyondan fazla pikselle "nefes kesici" bir izleme deneyimi vadediyor.

Her sahnede en küçük ayrıntıları görüntüleyerek daha fazla derinlik sunan modeller Quantum HDR 32X özelliğine de destek veriyor. Quantum HDR 32X, her sahneye uyum sağlayan ve yönetmenlerin hayal ettiklerini görmeyi sağlayan dinamik bir HDR ifadesi sunuyor.

Türkiye'de satışta olan Samsung QLED 8K TV'nin tavsiye edilen başlangıç fiyatı KDV dahil 35 bin 999 TL.

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