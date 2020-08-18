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Samsung üç Android güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.08.2020 14:10 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy Unpacked 2020'de verdiği üç yıllık güncelleme sözünü destekleyen bir basın açıklaması yaptı. Samsung, yaptığı açıklamayla üç Android güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini listeledi. Üstelik üç yıl Android güncellemesi alacak Samsung akıllı telefonların arasında sadece Galaxy Note ve Galaxy S serisi akıllı telefonlar yok.

Samsung üç Android güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini açıkladı!

Samsung Android güncellemesi konusunda kullanıcılarına iki büyük Android güncellemesi vermeyi taahhüt ediyordu. Fakat Galaxy Unpacked 2020 etkinliği ile Samsung bu sözünde kullanıcıların lehine bir esneme yarattı. Buna göre, Samsung bazı Samsung akıllı telefonlara iki değil, üç Android güncellemesi verecekti. Samsung bu sözünü unutmadı ve detaylarını bugün bir blog yazısıyla birlikte paylaştı.

SAMSUNG ÜÇ ANDROİD GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLARI AÇIKLADI

Samsung kaleme aldığı blog yazısında üç Android güncellemesi sunacağı akıllı telefon ve tablet modellerini duyurdu. Samsung'un açıklamasına göre sadece Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy S20 Ultra gibi 2020 model akıllı telefonlar değil, 2019 model akıllı telefonlar da üç Android güncellemesine kavuşacak. Samsung'un paylaştığı liste ise şöyle:

İŞTE ÜÇ ANDROİD GÜNCELLEMESİ ALACAK SAMSUNG TELEFONLAR

Galaxy S ailesi: Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20 5G ve Galaxy S20, Galaxy S10 5G, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10 Lite
Galaxy Note ailesi: Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20, Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10 5G, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Fold ailesi: Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold 5G, Galaxy Fold
Galaxy A ailesi: Galaxy A71 5G, Galaxy A71, Galaxy A51 5G, Galaxy A51 ve Galaxy A90 5G

Galaxy Note 20 Ultra

ÜÇ ANDROİD GÜNCELLEMESİ ALACAK SAMSUNG TABLETLER

Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7 5G, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S6 ve Galaxy Tab S6 Lite.

1,5 YIL ÖNCE ÇIKAN TELEFONLAR DA LİSTEDE

Listeye baktığımızda A serisinden Galaxy A51 ve Galaxy A71 modelleri; Galaxy S serisinden ise Galaxy S10 ailesi dikkatimizi çekiyor. Galaxy A51 ve Galaxy A71 orta seviye akıllı telefonlar olmasına rağmen Samsung'tan güncelleme sözü almış. Bu beklenmeyen bir hareketti. Galaxy S10 ailesi ise bundan yaklaşık 1,5 yıl önce çıkmasına rağmen listede kendisine yer buluyor. Samsung görünüşe bakılırsa önümüzdeki yıllarda Apple'ın güncelleme desteğini yakalayacak.

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