Samsung üç Android güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini açıkladı!

Samsung Android güncellemesi konusunda kullanıcılarına iki büyük Android güncellemesi vermeyi taahhüt ediyordu. Fakat Galaxy Unpacked 2020 etkinliği ile Samsung bu sözünde kullanıcıların lehine bir esneme yarattı. Buna göre, Samsung bazı Samsung akıllı telefonlara iki değil, üç Android güncellemesi verecekti. Samsung bu sözünü unutmadı ve detaylarını bugün bir blog yazısıyla birlikte paylaştı.

SAMSUNG ÜÇ ANDROİD GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLARI AÇIKLADI

Samsung kaleme aldığı blog yazısında üç Android güncellemesi sunacağı akıllı telefon ve tablet modellerini duyurdu. Samsung'un açıklamasına göre sadece Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy S20 Ultra gibi 2020 model akıllı telefonlar değil, 2019 model akıllı telefonlar da üç Android güncellemesine kavuşacak. Samsung'un paylaştığı liste ise şöyle:

İŞTE ÜÇ ANDROİD GÜNCELLEMESİ ALACAK SAMSUNG TELEFONLAR

Galaxy S ailesi: Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20 5G ve Galaxy S20, Galaxy S10 5G, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10 Lite

Galaxy Note ailesi: Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20, Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10 5G, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Fold ailesi: Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold 5G, Galaxy Fold

Galaxy A ailesi: Galaxy A71 5G, Galaxy A71, Galaxy A51 5G, Galaxy A51 ve Galaxy A90 5G