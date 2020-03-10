Samsung’un 12.499 TL’lik amiral gemisi ne kadar sağlam?

Ünlü YouTuber JerryRigEverything tarafından adeta işkence testine sokulan telefon dayanıklı yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA İPHONE 11 PRO MAX'TEN DAHA SAĞLAM

JerryRigEverything‘in belirttiğine göre; Corning Gorilla Glass 6 ile ön ve arka camı koruma altına alan Samsung, bu sayede çizilmelere karşı en fazla dayanıklı olan iPhone 11 Pro Max’ten daha sağlam bir yapıya sahip.

Eğer çok sık telefon düşüren ve kıran biriyseniz tercihinizi Samsung Galaxy S20 Ultra’dan yana yapabilirsiniz. Ya da telefonunuza dayanıklı bir kılıf da satın alabilirsiniz.

Falçata ve bıçağın yanı sıra çakmakla da yakılan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın işkence edildiği dakikaları videodan izleyebilirsiniz.

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