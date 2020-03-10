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Samsung’un 12.499 TL’lik amiral gemisi ne kadar sağlam?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.03.2020 10:04 | Son Güncelleme

Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi ailesi S20 modellerini satışa sunmuştu. 108 Megapiksel kamera sensörü ile dikkat çeken Samsung Galaxy S20 Ultra modeli bugün dayanıklılık testine tabii tutuldu.

Samsung’un 12.499 TL’lik amiral gemisi ne kadar sağlam?

Ünlü YouTuber JerryRigEverything tarafından adeta işkence testine sokulan telefon dayanıklı yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA İPHONE 11 PRO MAX'TEN DAHA SAĞLAM

JerryRigEverything‘in belirttiğine göre; Corning Gorilla Glass 6 ile ön ve arka camı koruma altına alan Samsung, bu sayede çizilmelere karşı en fazla dayanıklı olan iPhone 11 Pro Max’ten daha sağlam bir yapıya sahip.

Eğer çok sık telefon düşüren ve kıran biriyseniz tercihinizi Samsung Galaxy S20 Ultra’dan yana yapabilirsiniz. Ya da telefonunuza dayanıklı bir kılıf da satın alabilirsiniz.

Falçata ve bıçağın yanı sıra çakmakla da yakılan Samsung Galaxy S20 Ultra’nın işkence edildiği dakikaları videodan izleyebilirsiniz.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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Samsung Samsung Galaxy Samsung Galaxy S20 Ultra Galaxy S20 Ultra JerryRigEverything iPhone 11 Pro Max

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