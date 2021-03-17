Samsung'un A takımı: Galaxy A52 ve Galaxy A72 tanıtıldı! İşte özellikleri

Samsung Galaxy A serisine, serinin ilk yılından beri dikkat çeken modeller ekliyor. Geçtiğimiz günlerde ise bu aileye Galaxy A52 ve Galaxy A72 adını taşıyan yeni modellerin ekleneceği iddia edilmişti. Galaxy ekosistemine entegre olacak bu akıllı telefonların, birbirinden farklı özelliklere sahip olacağı söyleniyordu. Ancak en önemlisi, yapılan bazı sızıntılarda, akıllı telefonların kamera kurulumunun Galaxy S21 Ultra gibi bir tasarım ile geleceği görülmüştü. Bu gibi iddiaların ardından Samsung bugün 2021'in ilk Galaxy Unpacked etkinliğini düzenledi ve etkinlik ile birlikte Galaxy A52 ve Galaxy A72'yi görücüye çıkarttı.
Samsung Galaxy A52 ile başlayalım. Galaxy A52, Samsung'un yüzünü güldüren Galaxy A51'e göre daha gelişmiş bir model. Akıllı telefonun ekranı 6,5 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde ve 90 Hz yenileme hızına (5G modelde yenileme oranı 120 Hz) sahip. Snapdragon 720G işlemcisi ile gelen (5G modelde Snapdragon 750G var) Galaxy A52'nin 4 GB (sadece 4G'li sürüm için) /6 GB/8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Telefonun arka kameraları 64 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP telefoto kamera + 5 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Ön tarafta ise 32 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor. Son olarak Galaxy A52'nin 25W hızlı şarj destekli 4.500 mAh'lik bir pil ile geldiğini belirtelim.
Galaxy A72'nin özellikleri ise Galaxy A52'ye benziyor. Telefon 6,7 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 90 Hz'lik bir ekrana sahip. Galaxy A72, gücünü ise Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanında 6 GB/8GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Arka tarafında 64 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP telefoto kamera + 5 MP makro kamera yer alan telefon, ön tarafındaki çentikte ise 32 MP'lik bir kameraya yer veriyor. Son olarak Galaxy A72'nin 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir pil ile geldiğini belirtelim.
Samsung Galaxy A52 ve A52 5G yakında siyah, mor (menekşe), beyaz ve mavi renklerde satışa sunuluyor. Telefonun 4G versiyonunun fiyatı 350 eurodan başlıyor, 5G modeli ise 430 euro karşılığında satın alınabiliyor. Galaxy A72 ise 450 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ülkemize de gelecek telefonların Türkiye fiyatlarının da yakında belli olması bekleniyor.
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