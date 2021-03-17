Samsung'un A takımı: Galaxy A52 ve Galaxy A72 tanıtıldı! İşte özellikleri

Samsung Galaxy A serisine, serinin ilk yılından beri dikkat çeken modeller ekliyor. Geçtiğimiz günlerde ise bu aileye Galaxy A52 ve Galaxy A72 adını taşıyan yeni modellerin ekleneceği iddia edilmişti. Galaxy ekosistemine entegre olacak bu akıllı telefonların, birbirinden farklı özelliklere sahip olacağı söyleniyordu. Ancak en önemlisi, yapılan bazı sızıntılarda, akıllı telefonların kamera kurulumunun Galaxy S21 Ultra gibi bir tasarım ile geleceği görülmüştü. Bu gibi iddiaların ardından Samsung bugün 2021'in ilk Galaxy Unpacked etkinliğini düzenledi ve etkinlik ile birlikte Galaxy A52 ve Galaxy A72'yi görücüye çıkarttı.

SAMSUNG GALAXY A52 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy A52 ile başlayalım. Galaxy A52, Samsung'un yüzünü güldüren Galaxy A51'e göre daha gelişmiş bir model. Akıllı telefonun ekranı 6,5 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde ve 90 Hz yenileme hızına (5G modelde yenileme oranı 120 Hz) sahip. Snapdragon 720G işlemcisi ile gelen (5G modelde Snapdragon 750G var) Galaxy A52'nin 4 GB (sadece 4G'li sürüm için) /6 GB/8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Telefonun arka kameraları 64 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP telefoto kamera + 5 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Ön tarafta ise 32 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor. Son olarak Galaxy A52'nin 25W hızlı şarj destekli 4.500 mAh'lik bir pil ile geldiğini belirtelim.