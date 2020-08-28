Samsung'un delikli ekranı testten başarıyla döndü

Teknoloji devi, Galaxy S10 serisi itibariyle yeni amiral gemisi telefonlarında delikli ekran kullanmayı tercih ediyor. Böylece kullanıcılara neredeyse tam bir ekran kullanım fırsatı sunuluyor. Underwriters Laboratories ismini taşıyan bir güvenlik şirketi, Samsung’un yeni ekran teknolojisi ile ilgili son derece kapsamlı araştırmalar yapıyordu. Bu araştırmalar sonucunda; beklenenden çok daha olumlu sonuçlar ortaya çıktı.

Samsung Display’in ekran delme teknolojisinin kaliteden ödün vermediği bundan kısa bir süre önce de sürekli gündeme geliyordu. Şimdi ise bahsi geçen şirket bu durumu onaylamış oldu. Samsung Display’in sektördeki en iyi üretici olduğu kanıtlanınca, şirkete olan ilgi daha fazla arttı.

SAMSUNG'UN EKRANI TESTLERDEN BAŞARIYLA AYRILDI

Galaxy Note20 Ultra ve Galaxy Z Fold 2’deki ekran modelleri ile ilgili yapılan testlerde son derece ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda, firmanın en kaliteli delikli ekranlara sahip olduğu ortaya çıktı. Ekranda yer alan deliklerin hemen yanındaki kısımlarda hiçbir şekilde kayıp yaşanmıyor.