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Samsung’un en iyi tableti Galaxy Tab S10 Ultra Gülümseten Kasım'a özel 5100 TL indirimde
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  4. Samsung’un en iyi tableti Galaxy Tab S10 Ultra Gülümseten Kasım'a özel 5100 TL indirimde

Samsung’un en iyi tableti Galaxy Tab S10 Ultra Gülümseten Kasım'a özel 5100 TL indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
13.11.2024 12:20
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Hayalinizdeki dijital dünyayı gerçeğe dönüştüren bir tablet düşünün. Film izlemek, oyun oynamak ya da yaratıcı projeler üzerinde çalışmak artık daha kolay! Her ihtiyaca cevap veren yapay zeka destekli Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, yüksek performansı ve yenilikçi teknolojisiyle etkileyici bir deneyim sunuyor. Yansıma önleyici ekranı ve güçlü işlemcisi sayesinde her anınız daha akıcı ve daha net. Üstelik Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında 5100 TL indirimde, bu fırsatı kaçırmayın!

Teknolojinin sınırlarını zorlayan bir tabletle tanışmaya hazır mısınız? Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, ikonik tasarımı ve üstün performansıyla olağanüstü bir ürün. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra yalnızca bir tablet değil, aynı zamanda bir stüdyo, bir tuval ve güçlü bir oyun platformu. Dynamic AMOLED 2X ekran ve güçlü soğutma sistemi sayesinde oyunlardan filmlere her anınız kesintisiz ve sinematik. Hem de Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel indirimde! Bu gelişmiş teknolojiyi daha yakından tanımak için içeriğimize mutlaka göz atın.

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@imparkerburton Are the Tab S10 Ultra upgrades enough to upgrade? #techtok #tech #samsung #android #tabs10ultra #galaxytabs10ultra #imparkerburton #androidguy #techguy ♬ original sound - Parker Burton

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Tablet

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Tablet

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, 14.6 inç Dynamic AMOLED 2X ekranı, güçlü işlemcisi ve 12 GB RAM kapasitesiyle hızlı ve akıcı bir performans sağlıyor. 512 GB geniş depolama alanı sayesinde tüm dosyalarınızı rahatça saklayabilir, gelişmiş Vapor Chamber soğutma sistemiyle uzun süreli kullanımlarda bile cihazınızın serin kalmasını sağlayabilirsiniz. Yapay zeka destekli Galaxy AI özelliğiyle dilediğiniz içeriğe hızlıca ulaşabilir, tek dokunuşla yapay zekanın olanaklarından faydalanabilirsiniz. S Pen ile gelen bu tablet, not alma ve çizim yapma deneyiminizi bir üst seviyeye taşırken, sağlam Armor Alüminyum çerçevesiyle dayanıklılığı artırıyor. Yansıma önleyici ekran teknolojisi, dış mekanda bile net bir görünüm sunarken, güçlü bataryasıyla saatlerce kesintisiz eğlence ve çalışma imkanı tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kullanışlı. Kardeşim için aldım. Tavsiye ederim."

  • "Tek kelime ile muhteşem! Samsung yine kaliteden ödün vermemiş. Mükemmel bir cihaz."
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Bu içerik 13 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Samsung tablet
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