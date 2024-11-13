Samsung’un en iyi tableti Galaxy Tab S10 Ultra Gülümseten Kasım'a özel 5100 TL indirimde

Teknolojinin sınırlarını zorlayan bir tabletle tanışmaya hazır mısınız? Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, ikonik tasarımı ve üstün performansıyla olağanüstü bir ürün. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra yalnızca bir tablet değil, aynı zamanda bir stüdyo, bir tuval ve güçlü bir oyun platformu. Dynamic AMOLED 2X ekran ve güçlü soğutma sistemi sayesinde oyunlardan filmlere her anınız kesintisiz ve sinematik. Hem de Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel indirimde! Bu gelişmiş teknolojiyi daha yakından tanımak için içeriğimize mutlaka göz atın.

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Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Tablet

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, 14.6 inç Dynamic AMOLED 2X ekranı, güçlü işlemcisi ve 12 GB RAM kapasitesiyle hızlı ve akıcı bir performans sağlıyor. 512 GB geniş depolama alanı sayesinde tüm dosyalarınızı rahatça saklayabilir, gelişmiş Vapor Chamber soğutma sistemiyle uzun süreli kullanımlarda bile cihazınızın serin kalmasını sağlayabilirsiniz. Yapay zeka destekli Galaxy AI özelliğiyle dilediğiniz içeriğe hızlıca ulaşabilir, tek dokunuşla yapay zekanın olanaklarından faydalanabilirsiniz. S Pen ile gelen bu tablet, not alma ve çizim yapma deneyiminizi bir üst seviyeye taşırken, sağlam Armor Alüminyum çerçevesiyle dayanıklılığı artırıyor. Yansıma önleyici ekran teknolojisi, dış mekanda bile net bir görünüm sunarken, güçlü bataryasıyla saatlerce kesintisiz eğlence ve çalışma imkanı tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok kullanışlı. Kardeşim için aldım. Tavsiye ederim."

"Tek kelime ile muhteşem! Samsung yine kaliteden ödün vermemiş. Mükemmel bir cihaz."

Bu içerik 13 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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