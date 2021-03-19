Samsung'un Galaxy Note'suz Unpacked haritası ortaya çıktı!

Samsung Galaxy Note ailesinin akıbetinin ne olacağı belirsiz. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde, bir hissedarlar toplantısında konuşan Samsung Mobile eş CEO'su Koh Dong-Jin, küresel çapta yaşanan çip krizine dikkat çekerek bu yıl yeni bir Galaxy Note modelinin piyasaya sürülmeyeceğini ima etmişti. Ancak bu Galaxy Note ailesinin sonlandığı anlamına da gelmiyordu. Böylesine ilginç bir hale bürünen Galaxy Note ailesi için bugün yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Sızıntı, önümüzdeki dönemde düzenlenecek Samsung Galaxy Unpacked etkinliklerinin yol haritasını oluşturuyor.
EvLeaks tarafından yapılan sızıntıya göre, Samsung bu yılın Ağustos ayında Galaxy Note 21 ailesini tanıtmak üzere bir etkinlik düzenlemeyecek. Bunun yerine, Galaxy S21 FE'nin tanıtılacağını düşündüğümüz bir 'FE Unpacked' etkinliği düzenlenecek. Yani görünüşe bakılırsa Koh Dong-Jin'in dediği gibi bu yıl yeni bir Galaxy Note modeli olmayacak.
Güney Koreli teknoloji devi, paylaşılan yol haritasına göre gelecek ay, bir PC Unpacked etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte muhtemelen ChromeOS destekli Galaxy Chromebook serisi ve Windows destekli Galaxy Book dizüstü bilgisayarları tanıtılacak. Haritaya bakılırsa bu etkinlik, 14 Nisan'da planlanıyor. Fakat planlar değişebilir.
Samsung görünüşe bakılırsa mayıs ayını boş geçecek ve 1 ay boyunca herhangi bir etkinlik düzenlemeyecek. Haziran ayında ise Samsung'un mevcut amiral gemisi Android tabletlerinin daha uygun fiyatlı sürümü Galaxy Tab S7 Lite'ın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy Tab S7 Lite için tam tarih sızdırılan yol haritasında bulunmuyor.
Temmuz ayında ise Galaxy A22 5G görücüye çıkacak. Ağustos ayında daha önce de bahsettiğimiz gibi Galaxy Note 21 ile değil, yüksek ihtimalle Galaxy S21 FE ile tanışacağımız 'FE Unpacked' etkinliği ile karşılaşacağız. Bakalım Samsung'un Galaxy Note'suz yol haritası doğru çıkacak mı?
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