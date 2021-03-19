Samsung'un Galaxy Note'suz Unpacked haritası ortaya çıktı!

Samsung Galaxy Note ailesinin akıbetinin ne olacağı belirsiz. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde, bir hissedarlar toplantısında konuşan Samsung Mobile eş CEO'su Koh Dong-Jin, küresel çapta yaşanan çip krizine dikkat çekerek bu yıl yeni bir Galaxy Note modelinin piyasaya sürülmeyeceğini ima etmişti. Ancak bu Galaxy Note ailesinin sonlandığı anlamına da gelmiyordu. Böylesine ilginç bir hale bürünen Galaxy Note ailesi için bugün yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Sızıntı, önümüzdeki dönemde düzenlenecek Samsung Galaxy Unpacked etkinliklerinin yol haritasını oluşturuyor.

GALAXY NOTE İÇİN UNPACKED SÜRPRİZİ

EvLeaks tarafından yapılan sızıntıya göre, Samsung bu yılın Ağustos ayında Galaxy Note 21 ailesini tanıtmak üzere bir etkinlik düzenlemeyecek. Bunun yerine, Galaxy S21 FE'nin tanıtılacağını düşündüğümüz bir 'FE Unpacked' etkinliği düzenlenecek. Yani görünüşe bakılırsa Koh Dong-Jin'in dediği gibi bu yıl yeni bir Galaxy Note modeli olmayacak.

İŞTE SAMSUNG'UN UNPACKED YOL HARİTASI

Güney Koreli teknoloji devi, paylaşılan yol haritasına göre gelecek ay, bir PC Unpacked etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte muhtemelen ChromeOS destekli Galaxy Chromebook serisi ve Windows destekli Galaxy Book dizüstü bilgisayarları tanıtılacak. Haritaya bakılırsa bu etkinlik, 14 Nisan'da planlanıyor. Fakat planlar değişebilir.