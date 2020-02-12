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Samsung'un gizli silahı: Samsung Galaxy Buds+ duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.02.2020 11:02 | Son Güncelleme

Samsung dün gece düzenlediği Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde sadece Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ ve Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ile sahne almadı. Gecenin bir diğer sürprizi de önceki nesil Galaxy Buds'a göre oldukça güçlendirilen yeni nesil Samsung Galaxy Buds+ oldu. İşte Samsung bluetooth kulaklığı Galaxy Buds+'ın fiyatı ve özellikleri...

Samsung'un gizli silahı: Samsung Galaxy Buds+ duyuruldu!

Samsung Galaxy Buds'ı birçoğunuz hatırlar. Galaxy S10 ile birlikte satışa çıkan ve Galaxy Note 10+ gibi birçok akıllı telefon ile birlikte hediye olarak verilen Samsung yapımı kablosuz kulak içi kulaklık, Samsung'un Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra 5G gibi Android akıllı telefonlarını duyurduğu Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde Samsung Galaxy Buds+ adıyla tamamen yenilendi.

SAMSUNG GALAXY BUDS+ ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Buds Plus'ın özellikleri arasında en dikkat çeken detay şüphesiz artan pil süresi. Önceki nesil Galaxy Buds kulaklıklar, 6 saat müzik ve video oynatma ve 5 saat sesli görüşme gibi görece düşük bir kullanım süresi sunmaktaydı. Fakat Samsung Galaxy Buds+ ile bu kullanım süresi hayli arttırılmış durumda. Zira, Galaxy Buds+ 11 saate kadar müzik ve video izleme süresi ile 7,5 saat konuşma süresi vadediyor. Yeni nesil Galaxy Buds+, taşıma kılıfı ile ise müzik ve video için toplam 22 saat, konuşma için ise toplam 15 saat kullanım süresi veriyor.

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SAMSUNG GALAXY BUDS+ APPLE AİRPODS'A RAKİP OLACAK

Galaxy Buds+'ın önceki nesili ile arasındaki en önemli farklardan biri de rekabeti oldukça kızıştıracak olması. Zira, Önceki nesil Galaxy Buds kulaklıklarında iOS uygulama desteği bulunmadığı için, Galaxy Buds almak isteyen iPhone kullanıcıları direkt olarak Galaxy Buds almaktan vazgeçiyordu. Fakat şimdi işler değişti ve Samsung Galaxy Buds+'un iOS desteğini arttırarak, iOS için Galaxy Buds+ uygulaması yayınladı. Böylece, Apple AirPods ile olan rekabette Samsung bir eksiğini daha tamamladı. Fakat Galaxy Buds+'ın Apple AirPods Pro ile rekabet edebilmesi hala zor. Çünkü Galaxy Buds+'ın herhangi bir ANC (Aktif Gürültü Engelleme) desteği bulunmuyor. Bu da AirPods Pro'yu Galaxy Buds+ ile olan rekabette bir adım önde tutuyor.

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SAMSUNG GALAXY BUDS+ FİYATI

Samsung Galaxy Buds+ fiyatı ile de Apple AirPods'tan nispeten daha ucuz bir fiyata sahip. Öyle ki Samsung Galaxy Buds+ ülkemizde 899 TL'den satışa sunulacak. Galaxy Buds+'a ücretsiz bir şekilde sahip olma imkanı da var. Fakat bunun için bir Samsung Galaxy S20 Ultra akıllı telefon satın almanız gerekiyor. Zira Galaxy Buds+, ön siparişe özel Samsung Galaxy S20+ ve Samsung Galaxy S20 Ultra 5G satın alan kullanıcılara hediye edilecek.

SAMSUNG GALAXY BUDS+ TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Hoparlör: 2 yollu dinamik, 1 bas ve 1 tiz hoparlör
  • Kullanım Süresi: 11 saat medya oynatma (şarjlı taşıma kılıfı ile 22 saat), 7,5 saat konuşma (taşıma kılıfı ile 15 saat)
  • Batarya: Her bir kulaklık 85 mAh, taşıma kılıfı ile toplam 270 mAh
  • Mikrofon: 2'si dış, 1'i iç mikrofon olmak üzere toplam 3 mikrofon
  • Hızlı şarj: 3 dakikalık şarj ile 60 dakikaya kadar varan kullanım süresi
  • Bağlantı: Bluetooth 5.0, birden fazla cihazla eşleşebilme
  • Boyutlar: 17,5 x 19,2 x 22,5 mm
  • Ağırlık: Her bir kulaklık 6,3 gram
  • Uygulama: Android ve iOS (Galaxy Buds+ uygulaması)
  • Uyumluluk: Android 5.0 ve üzeri, iOS 10 ve üzeri
  • Renkler: Siyah, Beyaz, Gökyüzü Mavisi
  • Şarj: USB Type-C destekli kablolu şarj, kablosuz şarj ve tersine kablosuz şarj
  • Diğer özellikler: Gürültü engelleme (ANC değil), dokunmatik kontrol tuşları ve dış mekan seslerine karşı duyarlılık
  • Sesli asistan: Bixby, Google Asistan ve Siri
  • Fiyat: 899 TL
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