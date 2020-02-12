Samsung'un gizli silahı: Samsung Galaxy Buds+ duyuruldu!

Samsung Galaxy Buds'ı birçoğunuz hatırlar. Galaxy S10 ile birlikte satışa çıkan ve Galaxy Note 10+ gibi birçok akıllı telefon ile birlikte hediye olarak verilen Samsung yapımı kablosuz kulak içi kulaklık, Samsung'un Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra 5G gibi Android akıllı telefonlarını duyurduğu Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde Samsung Galaxy Buds+ adıyla tamamen yenilendi.

SAMSUNG GALAXY BUDS+ ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Buds Plus'ın özellikleri arasında en dikkat çeken detay şüphesiz artan pil süresi. Önceki nesil Galaxy Buds kulaklıklar, 6 saat müzik ve video oynatma ve 5 saat sesli görüşme gibi görece düşük bir kullanım süresi sunmaktaydı. Fakat Samsung Galaxy Buds+ ile bu kullanım süresi hayli arttırılmış durumda. Zira, Galaxy Buds+ 11 saate kadar müzik ve video izleme süresi ile 7,5 saat konuşma süresi vadediyor. Yeni nesil Galaxy Buds+, taşıma kılıfı ile ise müzik ve video için toplam 22 saat, konuşma için ise toplam 15 saat kullanım süresi veriyor.

SAMSUNG GALAXY BUDS+ APPLE AİRPODS'A RAKİP OLACAK

Galaxy Buds+'ın önceki nesili ile arasındaki en önemli farklardan biri de rekabeti oldukça kızıştıracak olması. Zira, Önceki nesil Galaxy Buds kulaklıklarında iOS uygulama desteği bulunmadığı için, Galaxy Buds almak isteyen iPhone kullanıcıları direkt olarak Galaxy Buds almaktan vazgeçiyordu. Fakat şimdi işler değişti ve Samsung Galaxy Buds+'un iOS desteğini arttırarak, iOS için Galaxy Buds+ uygulaması yayınladı. Böylece, Apple AirPods ile olan rekabette Samsung bir eksiğini daha tamamladı. Fakat Galaxy Buds+'ın Apple AirPods Pro ile rekabet edebilmesi hala zor. Çünkü Galaxy Buds+'ın herhangi bir ANC (Aktif Gürültü Engelleme) desteği bulunmuyor. Bu da AirPods Pro'yu Galaxy Buds+ ile olan rekabette bir adım önde tutuyor.