Samsung’un katlanabilir telefonu mart ayında çıkacak

Bildiğiniz gibi Samsung bir süredir ekranı katlanabilen bir telefon üzerinde çalışıyor. Telefon dünyasında yeni bir dönem açması beklenen bu yeni ekran teknolojisi bu ayın başında görücüye çıkarıldı. Infinity Flex Display adını taşıyan katlanabilir ekran az sayıda kişi için sergilendi.

Teknoloji dünyasındaki genel kanı Güney Koreli teknoloji devinin Infinity Flex Display’ı şubat ayında düzenlenecek MWC 2019’da detaylı olarak tanıtılacağı yönünde. Peki şirketin katlanabilir ekranlı ilk telefonunu ne zaman göreceğiz?

Gelen son bilgilere göre Infinity Flex Display kullanan ilk katlanabilir telefon önümüzdeki yılın mart ayında piyasaya çıkacak. Telefonun fiyatı ise 1770 dolar olacak. Şirket bu yüksek fiyata rağmen telefonun kısa sürede 1 milyondan fazla satmasını bekliyor.

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