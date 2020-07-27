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Samsung’un orta segmente hitap eden yeni ürünü netleşti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 12:19 | Son Güncelleme

Samsung’un orta segmentteki yeni modelinin özellikleri kesinleşti. Malum Güney Koreli üretici M41 modeli için farklı firmalarla işbirliğine gitmişti. Fakat Çin kökenli bazı üreticiler Samsung’un ihtiyaçlarını karşılayamayınca M41’in çıkışı hayli gecikti.

Samsung’un orta segmente hitap eden yeni ürünü netleşti

Lakin halihazırda M51’in çıkışında bir engel bulunmuyor. Samsung’un önümüzdeki günlerde Galaxy M51 modelini tanıtması bekleniyor.

SAMSUNG GALAXY M51 ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung’un orta segmentteki yeni modeli gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 730 yonga setinden alıyor. Samsung M51 modelinde 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM opsiyonuna yer vermiş. 128GB’lık dahili depolama alanına sahip olan telefonda microSD kart desteği de bulunuyor.

1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.5 inçlik ekran bulunan telefonda Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi kullanılmış. Yüzde 82.3 ekran gövde oranına sahip olan modelde delikli ekran tasarımı tercih edilmiş.

IPS LCD panelle gelen M51’in ön yüzünde 32MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Arka yüzde ise 64MP’lik ana kameraya 8MP’lik ultra geniş açı ve 5MP’lik derinlik kamerası yer alıyor.

4000 mAh’lık ortalama bir bataryanın yer aldığı M51’de 15W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Eğer söylentiler doğruysa Samsung bu modelini Eylül ayında satışa sunacak. Bütçe dostu bir fiyata sahip olması beklenen M51’in ilk durağı ise Hindistan olacak.

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