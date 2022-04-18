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Samsung'un şeffaf ekranlı telefon hayali gerçeğe dönüşebilir! Yürürken bir yere çarpmadan mesaj yazabileceksiniz

18.04.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, yuvarlanabilir ve şeffaf ekranlı bir telefon için plan kuruyor olabilir. Samsung'un şeffaf ekranlı telefon hayali keşfedilen belgelerde ortaya çıktı. Buna göre, opaklığının ayarlanabildiği Samsung imzalı şeffaf bir telefon ile yakında karşılaşabiliriz.

Samsung'un şeffaf ekranlı telefon hayali gerçeğe dönüşebilir! Yürürken bir yere çarpmadan mesaj yazabileceksiniz

Akıllı telefon sektöründeki firmaların AR-Ge çalışmalarının büyük bir kısmını katlanabilir ve yuvarlanabilir ekranlı telefonlar oluşturuyor gibi görünüyor. Ancak kimilerine göre katlanabilir ve yuvarlanabilir telefonlar beklendiği kadar büyük bir etki yaratmıyor. Bunun büyük bir devrim olarak görülebilmesi için daha çarpıcı özelliklerin eklenmesi gerektiğini söyleyenler var. Fakat Samsung, yuvarlanabilir ekran konseptini çarpıcı bir özellik ile buluşturmanın hayalini kuruyor olabilir. Bu hayalin şeffaf ekranlı bir telefon olma ihtimali yüksek.

İŞTE SAMSUNG'UN ŞEFFAF EKRANLI TELEFON HAYALİ

Samsung'un yuvarlanabilir ekranlı telefonlar üzerine çalışmalar yaptığı konuşuluyor. Ancak ortaya çıkarılan yeni belgeler, şirketin gelecekteki telefonlar için şeffaf ekranlar kullanmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. Peki bu belgelerin perde arkasında neler var?

Samsung'un WIPO'ya (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) yaptığı, bir başvuru tespit edildi. Bu başvuruda, yalnızca yuvarlanabilir bir ekrana sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda şeffaf bir bölüme sahip bir telefondan bahsediliyor.

Samsung akıllı telefon

Başvuruda, iki farklı tasarım var. Ancak ikisi de telefon ekranının ana ekrandan uzanan ve şeffaf olan bir bölümünü gösteriyor. Bu genişletilmiş kısmın opaklığı da ayarlanabilecek gibi görünüyor.

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YÜRÜRKEN MESAJ YAZABİLECEKSİNİZ

Belgelerde, bu tür teknolojinin artırılmış gerçeklik için yararlı olacağına kanaat getiriliyor. Genişletilmiş ekran bölümünün dijital nesneleri gerçek dünyadaki her şey görünür durumdayken gösterebileceği söyleniyor. Örneğin, bunun yürürken bir ağaç veya başka bir yaya ile çarpışmadan metin yazmayı da kolaylaştırabileceği bildiriliyor. Yani eğer bu telefon gerçek olursa, yürürken bir yere çarpmadan mesaj yazabileceksiniz.

Ancak unutmamak gerek; bu tür bir teknolojinin gerçek bir akıllı telefonda görüneceğinin garantisi yok.

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akıllı telefon Samsung
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