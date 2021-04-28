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Samsung'un varisleri duyurdu! Vergi ödeyebilmek için sanat eseri bağışlayacaklar

28.04.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli elektronik şirketi Samsung Electronics'in geçen yıl hayatını kaybeden eski Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee’nin varisleri, yaklaşık 11 milyar dolarlık veraset ve intikal vergisini ödeyebilmek için on binlerce sanat eserini bağışlayacaklarını duyurdu.

Samsung'un varisleri duyurdu! Vergi ödeyebilmek için sanat eseri bağışlayacaklar

Samsung Electronics’ten yapılan açıklamada, 2020’nin Ekim ayında hayatını kaybeden eski Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee’nin varisleri olan eşi ve üç çocuğunun yüklü bir veraset ve intikal vergisi ödeyeceği bildirildi.

Lee ailesi tarafından yapılan açıklamada, ödenecek verginin, Güney Kore hükümetinin 2020 yılı veraset ve intikal vergi gelirlerinin yaklaşık 4 katına karşılık geldiği ifade edildi.

YAKLAŞIK 23 BİN PARÇALIK BAĞIŞ PLANI

Öte yandan, 11 milyar dolarlık vergide indirim amacıyla aile üyelerinin, Lee Kun-Hee’nin kişisel koleksiyonundan yaklaşık 23 bin parçayı iki ayrı devlet müzesine bağışlamayı planladığı kaydedildi. Yerel basındaki haberlere göre, söz konusu bağışlar ödenecek vergi miktarını milyarlarca dolar düşürecek.

PICASSO'NUN VE DALI'NİN ESERLERİ DE VAR

Bağışlanacak eserler arasında dünyaca ünlü ressamlar Pablo Picasso, Claude Monet, Salvador Dali’ye ve çok sayıda Koreli ressama ait yapıtlar olduğu bildirildi.

Bunun yanı sıra Lee ailesinin kanserli çocukların tedavisinde kullanılmak üzere 900 milyon dolar bağışta bulunacağı belirtildi.

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11 milyar dolarlık vergi ödemesinin “yurttaşlık görevleri ve sorumlulukları” olduğunu belirten varislerin, kalan miktarı taksitlendirerek 5 yılda ödemeyi planladığı açıklandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Güney Kore
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