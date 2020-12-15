Samsung’un yeni amiral gemisi göründü

Hatta S21 serisinin ocak ayında tanıtılıp, şubat ayının hemen başında satışa çıkacağı da ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.
Şimdiye kadar S21 modelleri ile ilgili pek çok rapor ve görüntü sızdırıldı. Bu sızıntılarda telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı net bir şekilde görünüyordu. S21+ modeli şimdi ise bir videoda ortaya çıktı.
Güncel bilgilere göre Samsung S21 / S21 + / S21 Ultra, Snapdragon 888 yonga setini kullanacak. Ancak bazı pazarlarda aynı telefonlar Samsung Exynos 2100 ile birlikte gelecek. Serinin tamamı 120Hz yenileme hızına sahip bir ekrana yer verecek.
Samsung S21: 6.2 inç FHD + LTPS 120Hz ekran, 4000mAh pil, 12MP + 64MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açı), Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 ile gelecek.
Samsung S21+: 6,7 inç FHD + LTPS 120Hz ekran, 4800mAh pil, 12MP + 64MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açı), Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 ile gelecek.
Samsung S21 Ultra: 6.8 inç WQHD + LTPO 120Hz uyarlanabilir ekran, 5000mAh pil, 108MP (ikinci nesil) + 10MP (3X) + 10MP (10X) + 12MP (ultra geniş açı), Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.1 ile gelecek.
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