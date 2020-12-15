Samsung’un yeni amiral gemisi göründü

Hatta S21 serisinin ocak ayında tanıtılıp, şubat ayının hemen başında satışa çıkacağı da ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.

GALAXY S21+'IN VİDEOSU SIZDIRILDI

Şimdiye kadar S21 modelleri ile ilgili pek çok rapor ve görüntü sızdırıldı. Bu sızıntılarda telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı net bir şekilde görünüyordu. S21+ modeli şimdi ise bir videoda ortaya çıktı.

Güncel bilgilere göre Samsung S21 / S21 + / S21 Ultra, Snapdragon 888 yonga setini kullanacak. Ancak bazı pazarlarda aynı telefonlar Samsung Exynos 2100 ile birlikte gelecek. Serinin tamamı 120Hz yenileme hızına sahip bir ekrana yer verecek.

Samsung S21: 6.2 inç FHD + LTPS 120Hz ekran, 4000mAh pil, 12MP + 64MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açı), Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 ile gelecek.

Samsung S21+: 6,7 inç FHD + LTPS 120Hz ekran, 4800mAh pil, 12MP + 64MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açı), Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 ile gelecek.

Samsung S21 Ultra: 6.8 inç WQHD + LTPO 120Hz uyarlanabilir ekran, 5000mAh pil, 108MP (ikinci nesil) + 10MP (3X) + 10MP (10X) + 12MP (ultra geniş açı), Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.1 ile gelecek.

Videoya buradan göz atabilirsiniz

