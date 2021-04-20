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Samsung'un yeni katlanabilir telefonu hafif ama güçlü olacak!

20.04.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy Z Fold 3 için yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı. Bir sızıntı kaynağının iddiasına göre ise Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonu hafif olduğu kadar güçlü bir performans sunacak. Peki Galaxy Z Fold 3'ün detayları neler?

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu hafif ama güçlü olacak!

Samsung Galaxy Z Fold ailesini muhtemelen bu yıl büyütecek ve Galaxy Z Fold 3 adında eksikleri giderilmiş yeni bir katlanabilir telefon ile karşımıza çıkacak. Bu telefonun S Pen desteğine sahip olacağı, hatta bünyesinde bir S Pen saklacağı dahi konuşuluyor. Tüm bunlar bilinmese de sızıntı kaynakları çok farklı noktalara parmak basıyorlar. Bu kaynaklardan biri, Galaxy Z Fold 3'ün işlemcisine ve hafifliğine vurgu yapıyor.

GALAXY Z FOLD 3'ÜN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Ünlü bir sızıntı kaynağı, Twitter üzerinden paylaştığı gönderi ile Galaxy Z Fold 3'te kullanılacak işlemcinin Qualcomm'un bu zamana kadar ürettiği en güçlü mobil işlemci olan Snapdragon 888 olacağını tahmin ediyor. Snapdragon 888'li modelin belirli pazarlara özel olması ise bizleri şaşırtmaz.

Galaxy Z Fold 3 tweeti

Kaynak, buna ek olarak, telefonun Galaxy Z Fold 2'den, yani selefinden, yaklaşık 13 gram daha hafif olduğunu söylüyor.

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Anlaşılan o ki Samsung ağırlık konusunda epey bir uğraş vermiş. Her ne kadar Samsung uğraş vermiş desek de henüz kesin bir şey yok. Zira Samsung, Galaxy Z Fold 3'ün özellikleri henüz onaylamadı. Bu yüzden katlanabilir telefonun geleceğinden, hatta hangi özelliklerle geleceğinden emin değiliz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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