Samsung'un yeni katlanabilir telefonu hafif ama güçlü olacak!

Samsung Galaxy Z Fold ailesini muhtemelen bu yıl büyütecek ve Galaxy Z Fold 3 adında eksikleri giderilmiş yeni bir katlanabilir telefon ile karşımıza çıkacak. Bu telefonun S Pen desteğine sahip olacağı, hatta bünyesinde bir S Pen saklacağı dahi konuşuluyor. Tüm bunlar bilinmese de sızıntı kaynakları çok farklı noktalara parmak basıyorlar. Bu kaynaklardan biri, Galaxy Z Fold 3'ün işlemcisine ve hafifliğine vurgu yapıyor.

GALAXY Z FOLD 3'ÜN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Ünlü bir sızıntı kaynağı, Twitter üzerinden paylaştığı gönderi ile Galaxy Z Fold 3'te kullanılacak işlemcinin Qualcomm'un bu zamana kadar ürettiği en güçlü mobil işlemci olan Snapdragon 888 olacağını tahmin ediyor. Snapdragon 888'li modelin belirli pazarlara özel olması ise bizleri şaşırtmaz.

Kaynak, buna ek olarak, telefonun Galaxy Z Fold 2'den, yani selefinden, yaklaşık 13 gram daha hafif olduğunu söylüyor.

Anlaşılan o ki Samsung ağırlık konusunda epey bir uğraş vermiş. Her ne kadar Samsung uğraş vermiş desek de henüz kesin bir şey yok. Zira Samsung, Galaxy Z Fold 3'ün özellikleri henüz onaylamadı. Bu yüzden katlanabilir telefonun geleceğinden, hatta hangi özelliklerle geleceğinden emin değiliz.

