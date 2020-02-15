HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung’un yeni orta segment ürünü: Galaxy M31

Samsung’un yeni orta segment ürünü: Galaxy M31

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.02.2020 11:59 | Son Güncelleme

Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip modellerini tanıtan Samsung, 2020’nin ilk yarısı boyunca artık orta segmente odaklanacak. Galaxy A serisini biraz geç tanıtacak olan Güney Koreli firma, bu süreçte Galaxy M modelleri ile karşımıza çıkacak.

Samsung’un yeni orta segment ürünü: Galaxy M31

Samsung’un yakın zamanda Çin ve Hindistan pazarlarında satışa sunacağı yeni uygun fiyatlı telefonu Galaxy M31 için bugün ilk sızıntı geldi. Söylentilere göre; telefonda 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alacak.

Gücünü Samsung’un geliştirdiği Exynos 9611 yonga setinden alacak olan telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları bulunacak. Depolama alanında ise 64 GB / 128 GB dahili depolama birimi seçenekleri yer alacak.

Samsung, kamera konusunda ise bu yıl adından çok söz ettirecek gibi görünüyor. Güney Koreli firma orta segmentteki bu modelinde 64 Megapiksel f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel f/2.2diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyafram arka kamera kurulumuna yer verecek.

Telefonun ön tarafında ise 32 Megapiksel f/2.0 diyaframlı selfie kamerası yer alacak. 6.000 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bataryadan beslenecek olan Galaxy M31’in, 300 dolar banında olacağını düşünüyoruz.

Galaxy M31 teknik özellikleri

  • 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran
  • Samsung Exynos 9611 yonga seti
  • 6 GB RAM / 8 GB RAM
  • 64 GB / 128 GB dahili depolama birimi
  • 64 Megapiksel f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel f/2.2diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyafram arka kamera
  • 32 Megapiksel f/2.0 diyafram ön kamera
  • 6.000 mAh kapasiteli batarya
  • One UI 2.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi

Galaxy S20 duvar kağıtları yayınlandı!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Instagram'a nefes aldıracak bir güncelleme geliyor! Instagram'a nefes aldıracak bir güncelleme geliyor!
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy M31

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

Isparta uçağıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 99 düşürüldü

Isparta uçağıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 99 düşürüldü

Bakan açıklamıştı! 74 firma ifşa edildi

Bakan açıklamıştı! 74 firma ifşa edildi

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Babil'de İrfan'ı yıkan ihanet!

Babil'de İrfan'ı yıkan ihanet!

Baba ile oğulun kavgası kanlı bitti!

Baba ile oğulun kavgası kanlı bitti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk Telekom’dan GByte bolluğu

Türk Telekom’dan GByte bolluğu

PS5 beklenenden daha uygun olacak

PS5 beklenenden daha uygun olacak

The Elder Scrolls: Blades, 1.6 güncellemesi ile oyuncuların karşısına çıktı

The Elder Scrolls: Blades, 1.6 güncellemesi ile oyuncuların karşısına çıktı

2,4 milyar TL ile son 7 yılın en yüksek net kârına ulaştı

2,4 milyar TL ile son 7 yılın en yüksek net kârına ulaştı

Turkcell ve Huawei’den müthiş işbirliği

Turkcell ve Huawei’den müthiş işbirliği

Eos R5 8K video çekiyor

Eos R5 8K video çekiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.