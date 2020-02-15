Samsung’un yeni orta segment ürünü: Galaxy M31

Samsung’un yakın zamanda Çin ve Hindistan pazarlarında satışa sunacağı yeni uygun fiyatlı telefonu Galaxy M31 için bugün ilk sızıntı geldi. Söylentilere göre; telefonda 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alacak.

Gücünü Samsung’un geliştirdiği Exynos 9611 yonga setinden alacak olan telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları bulunacak. Depolama alanında ise 64 GB / 128 GB dahili depolama birimi seçenekleri yer alacak.

Samsung, kamera konusunda ise bu yıl adından çok söz ettirecek gibi görünüyor. Güney Koreli firma orta segmentteki bu modelinde 64 Megapiksel f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel f/2.2diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyafram arka kamera kurulumuna yer verecek.

Telefonun ön tarafında ise 32 Megapiksel f/2.0 diyaframlı selfie kamerası yer alacak. 6.000 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bataryadan beslenecek olan Galaxy M31’in, 300 dolar banında olacağını düşünüyoruz.

Galaxy M31 teknik özellikleri



6.4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran

Samsung Exynos 9611 yonga seti

6 GB RAM / 8 GB RAM

64 GB / 128 GB dahili depolama birimi

64 Megapiksel f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel f/2.2diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel f/2.2 diyafram arka kamera

32 Megapiksel f/2.0 diyafram ön kamera

6.000 mAh kapasiteli batarya

One UI 2.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi

Galaxy S20 duvar kağıtları yayınlandı!

