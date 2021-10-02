Samsung’un yeni planı internete sızdı

Akıllı cihazlar aleminin fiyat performans canavarı markası Xiaomi’nin de bu sektöre girmesiyle iyice pazar payı küçülen Samsung, can simidi olarak Galaxy Watch 4 serisine sarılmıştı ki, bu yeni akıllı saat serisi Samsung’a adeta bir can suyu olmuştu.

Yeni serisi ile adından sıkça bahsettirmeyi başaran ve sektörde yeniden itibar kazanan Güney Koreli teknoloji devi, bundan sonra da akıllı saat piyasasında daha dominant olabileceğinin sinyallerini veriyor. Bunu yapabilmek için kullanacağı yeni teknoloji ise güneş enerjisiyle şarj olabilen akıllı saat modelleri olacak.

Bugün ortaya çıkan bir onaylanmış patent başvurusu görüntüsü, Samsung’un üzeri mini güneş paneli hücreleriyle dolu bir saat kordonu için patent aldığını gösteriyor. Patentin 2019 yılında onaylandığı düşünüldüğü zaman, Samsung’un bu konuda bugüne kadar hazırlıklarını yapabilmek için yeterli sürenin geçtiğini ve muhtemelen yakın bir zamanda bu saat modelinin üretim bandına çıkarabileceğini söyleyebiliriz.

Yine de henüz Güney Koreli teknoloji devinin tamamen güneş enerjisiyle şarj olabilen bir akıllı saat modelini kesin olarak üretip üretmeyeceğini, üretecekse bu cihazın ne zaman raflardaki yerini alacağı konusunda net bir bilgi olmadığını da söylemiş olalım.

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