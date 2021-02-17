Samsung'un yeni telefonun özellikleri göründü!

Samsung Galaxy A52 4G ve Galaxy A52 5G'nin adını bir süredir duyuyoruz. Tabii sadece telefonların adını da duymuş değiliz. Zira son aylarda yaşanan sızıntılar bize Galaxy A52'nin özellikleri hakkında birçok fikir verdi. Yapılan son sızıntı ise Galaxy A52 4G ve Galaxy A52 5G'nin özelliklerini detaylandırdı. Hem de daha telefonun tanıtımı gerçekleşmeden.

Sızıntıya göre Samsung Galaxy A52 4G ve Galaxy A52 5G, 6,52 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapacak. Ekranın altında ise parmak izi okuyucusu yer alacak. 4G model 90 Hz yenileme hızına, 5G model ise 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.

SAMSUNG GALAXY A52 4G ÖZELLİKLERİ

Galaxy A52 4G'nin özellikleri arasında Snapdragon 720G işlemcisi yer alacak. Bu işlemciye 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Tabii bu noktada microSD kart slotunun de hem 4G modelde hem de 5G modelde bulunacağını söyleniyor.

SAMSUNG GALAXY A52 5G ÖZELLİKLERİ

Galaxy A52 5G, sızıntıya bakılırsa Galaxy A52 4G ile aynı temel üzerine kurulacak. Aynı ekrana sahip olacak telefon, işlemci tarafında ise Snapdragon 720G değil, Snapdragon 750G kullanacak. Her iki telefonun arka tarafında ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunacak. Ön tarafta ise 32 MP'lik bir selfie kamerası yer alacak.