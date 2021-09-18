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Samsung, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor

18.09.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli üretici hatırlanacağı üzere son olarak yeni nesil katlanabilir ekranlı modelleriyle karşımıza çıkmıştı. Muhtemelen Samsung’un bir sonraki üst segment modeli de S22 olacak.

Samsung, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor

Peki Galaxy S22 nasıl bir model olacak? Öncelikli olarak şunu belirtmemiz gerekiyor. S22 ailesi muhtemelen 2022’nin ilk çeyreğinde tanıtılacak. Yani telefonun satışa sunulmasına hayli uzun bir süre var.

Yine de şimdiden S22 hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde S22’nin kullanacağı yonga setleri ile ilgili bazı söylentiler sızdırılmıştı. Şimdi ise S22’nin pil detayları ortaya çıktı.

Güney Kore kaynaklı bir rapora göre Samsung’un yeni nesil amiral gemisi modeli Galaxy S22 Ultra 5000 mAh’lık bir pilden beslenecek. Telefonda 45W hızlı şarj desteği de bulunacak.

Çinli üreticilerin hali hazırda orta segment modellerinde bile 60W ve üzeri hızlı şarj desteği sunduğu göz önüne alınırsa, S22 Ultra için verilen 45W’lık hızlı şarj desteği pek de tatmin edici değil diyebiliriz. Elbette burada tercih yine kullanıcılara kalmış durumda. Önümüzdeki günlerde yeni S modellerine ilişkin daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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