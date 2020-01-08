Samsung ve Google güncelleme hızı ile ilgili büyük bir rekabet içerisinde

2019’daki geciken Google güvenlik güncellemelerinden en fazla yararlanan şirket hiç şüphesiz Samsung oldu.

Samsung şirketine ait olan akıllı telefon modellerinin önemli bir bölümü güncelleme aldı. Bu güncellemeler sonucunda Samsung Amiral telefonları Android 10’a yükseltilmiş oldu.

Güney Kore teknoloji devi Samsung’un Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ modelleri Almanya’da ocak güvenlik yaması aldı. Böylece önemli bir açık daha kapatılmış oldu. Kısa bir süre içerisinde tüm bu güncellemenin diğer dünya ülkelerine de yayılması bekleniyor. Böylece önemli konumda olan Samsung akıllı telefonları güncelleme alacak.

Google Pixel akıllı telefonlarından bir bölümü henüz yeni güncellemeler almadı. Özellikle de 2019 yılında sürekli aksatılan güncellemeler, şirketi zor durumda bırakıyor. Samsung ise, tüm güvenlik ve Android 10 güncellemelerini büyük bir başarıyla tamamlıyor. Sizce güncelleme rekabetinde hangi şirket öne geçecek.

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