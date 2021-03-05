Samsung ve Mastercard biyometrik özellikli kart geliştirecekler

Samsung ve Mastercard ittifakından parmak izi ödemeyi destekleyen kart çıkacak. Ancak Samsung, kartların Mastercard’ın mevcut teknolojisini kullanmak yerine “Samsung’un Sistem LSI Business’tan yeni bir güvenlik yonga setini benimseyeceğini” söyledi. Amaç, parmak izinizi harici bir satış noktası (POS) cihazından değil, doğrudan kendi kartınızdan taramak. Böylece fiziksel temas noktalarını azaltırken güvenliği artırmak. Ancak kart, herhangi bir Mastercard çip veya POS terminalinde kullanılabildiğinden, Mastercard’ın kimlik doğrulama teknolojisi ile de uyumlu olacak.

Karşılaştırmak gerekirse, Apple Card çoğunlukla bir akıllı telefonda kullanılmak üzere tasarlandı. Apple, ayrıca üzerine lazerle kazınmış adınızın yazılı olduğu fiziksel bir titanyum kart çıkartmak için hazırlanıyor. Bununla birlikte, Apple’ın fiziksel kartını kullanırsanız, yerleşik parmak izi okuyucu olmadığı için bir POS cihazına kod girmeniz gerekiyor.

SAMSUNG CARD DESTEĞİ VAR

Kart takas ve satış noktası tarafında Mastercard altyapısını kullanacak olsa da, Wikipedia’ya göre, Samsung Card tarafından finansal olarak desteklenecek. Samsung Card, Samsung Life Insurance’ın sahibi olduğu ve Güney Kore’nin en büyük kredi kartı şirketi. Kart bu yılın sonlarında Güney Kore’de piyasaya sürülecek. Ancak Samsung başka bölgelere gelip gelmeyeceğini söylemedi.

WhatsApp masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama ekliyor

