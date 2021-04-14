Samsung ve Olympus çalışmalara başladı mı?

Daha önce sensör kaydırma teknolojisi terimiyle zaten karşılaşmış olabilirsiniz. Apple bunu ilk kez iPhone cihazlarına iPhone 12 Pro Max ile birlikte getirdi. Tipik olarak, bir sensör kaydırma özelliği, kamera sensörünüzün fotoğraflardaki / videolardaki sarsıntıları iptal etmek için hareket edeceği anlamına geliyor.
Apple bunu sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme olarak getirdi. Tipik bir kamera sensöründen daha büyük olan iPhone 12 Pro Max‘teki birincil 12MP geniş sensör, köşelere yerleştirilen mıknatıslar yardımıyla eksen boyunca hareket ediyor.
Apple, bu teknolojinin 7P lensin ışığı daha iyi tutmasını sağladığını, ISO duyarlılığını yaklaşık yüzde 87’ye kadar artırdığını ve stabilizasyonu iyileştirdiğini söyledi.
Görünüşe göre, Samsung da bir süredir sensör kaydırma stabilizasyon tekniğiyle bir telefonu test ediyor. Bunun yeni bir Galaxy S serisi ile (belki Galaxy S22) piyasaya çıkabileceğini düşünebiliriz.
Ancak söylentiler, Samsung’un katlanabilir cihazlarının söz konusu teknolojiyi Galaxy Z Fold3 Special Edition sürümü ile birlikte alabileceğini söylüyor. Bununla birlikte, firma yukarıda bahsedilen cihazların detayları hakkında hiçbir şey onaylamadı. Yani bahsedilenler henüz iddia aşamasında. Bu yüzden daha fazla bilginin gelmesini beklememiz gerekecek.
Bu tekniğin, daha önce gördüğümüz normal optik görüntü sabitlemeden oldukça farklı olduğunu unutmayın. Orada, görüntü sensörü değil kamera merceği, sarsıntılara karşı koymak için ve eksen boyunca hareket etmek için bir yuvaya bağlanmış durumda.
Samsung, bunu yapmak için Olympus ile ortaklık kursa da kurmasa da, Güney Koreli devin bir sonraki amiral gemisinde önemli bir yükseltme göreceğiz gibi görünüyor.
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