Samsung ve Olympus çalışmalara başladı mı?

Daha önce sensör kaydırma teknolojisi terimiyle zaten karşılaşmış olabilirsiniz. Apple bunu ilk kez iPhone cihazlarına iPhone 12 Pro Max ile birlikte getirdi. Tipik olarak, bir sensör kaydırma özelliği, kamera sensörünüzün fotoğraflardaki / videolardaki sarsıntıları iptal etmek için hareket edeceği anlamına geliyor.

Apple bunu sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme olarak getirdi. Tipik bir kamera sensöründen daha büyük olan iPhone 12 Pro Max‘teki birincil 12MP geniş sensör, köşelere yerleştirilen mıknatıslar yardımıyla eksen boyunca hareket ediyor.

Apple, bu teknolojinin 7P lensin ışığı daha iyi tutmasını sağladığını, ISO duyarlılığını yaklaşık yüzde 87’ye kadar artırdığını ve stabilizasyonu iyileştirdiğini söyledi.

SAMSUNG DA YENİ TEKNOLOJİYE GEÇEBİLİR

Görünüşe göre, Samsung da bir süredir sensör kaydırma stabilizasyon tekniğiyle bir telefonu test ediyor. Bunun yeni bir Galaxy S serisi ile (belki Galaxy S22) piyasaya çıkabileceğini düşünebiliriz.

Ancak söylentiler, Samsung’un katlanabilir cihazlarının söz konusu teknolojiyi Galaxy Z Fold3 Special Edition sürümü ile birlikte alabileceğini söylüyor. Bununla birlikte, firma yukarıda bahsedilen cihazların detayları hakkında hiçbir şey onaylamadı. Yani bahsedilenler henüz iddia aşamasında. Bu yüzden daha fazla bilginin gelmesini beklememiz gerekecek.