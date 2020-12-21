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Samsung ve Oppo Türkiye'ye akıllı telefon üretmeye geliyor!

21.12.2020 16:54 | Son Güncelleme:
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Samsung ve Oppo Türkiye'ye akıllı telefon üretmeye geliyor!

Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlayabilir. Bloomberg HT'nin haberine göre, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo İstanbul ve Kocaeli'nde kuracağı tesislerde önümüzdeki ay üretime başlayacak. Samsung ise bir alt yüklenici ile birlikte üretime geçecek.

Akıllı telefon sektöründe Oppo, Apple, Samsung Huawei gibi pek çok marka bulunuyor. Bu markalar, birbirleriyle rekabet dozu yüksek bir mücadele içerisinde. Çinli akıllı telefon devi Oppo da bu markalardan biri. Oppo, Find X2 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarına ek olarak, Reno 5 serisi akıllı telefonlarıyla da gündeme geliyor. Bir diğer üretici Samsung ise şu sıralar Galaxy S21 hakkında gelen sızıntı haberleriyle teknoloji gündeminde çok sık yer ediniyor. İşte bu iki firma için sektöre yakın kaynaklar yeni bir başlangıcın bilgisini vermiş durumda. Söylenilenlere göre Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime geliyor.

OPPO YAKLAŞIK 50 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPACAK

Bloomberg HT'nin haberine göre, akıllı telefon şirketleri Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime başlamaya hazırlanıyor. Oppo'nun önümüzdeki ay mobil telefon üretimine başlamayı hedeflediği belirtiliyor. Bunun için yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlanacak tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli işlemlerin tamamlandığı kaydediliyor. Oppo'nun başta Avrupa pazarı olmak üzere ihracat yapacağı da ifade ediliyor.

Oppo

SAMSUNG ALT YÜKLENİCİ İLE TÜRKİYE'DE ÜRETİME GEÇECEK

Samsung'un ise ilk etaptaki planları Oppo'ya göre farklı. Zira habere bakılırsa Samsung, İstanbul'da kurulu olan bir alt yükleniciyle birlikte üretim yapmayı planlıyor. Üretimin montaj ağırlıklı olacağı belirtiliyor.

Samsung

TEŞVİK DÜZENLEMESİ YAYIMLANMIŞTI

Şirketlerin Türkiye’de üretim kararı vermesine Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararının ön ayak olduğu düşünülüyor. Kararda, “Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı(PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki(SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.” ifadeleri kullanılmıştı.

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