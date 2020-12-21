Samsung ve Oppo Türkiye'ye akıllı telefon üretmeye geliyor!

Akıllı telefon sektöründe Oppo, Apple, Samsung Huawei gibi pek çok marka bulunuyor. Bu markalar, birbirleriyle rekabet dozu yüksek bir mücadele içerisinde. Çinli akıllı telefon devi Oppo da bu markalardan biri. Oppo, Find X2 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarına ek olarak, Reno 5 serisi akıllı telefonlarıyla da gündeme geliyor. Bir diğer üretici Samsung ise şu sıralar Galaxy S21 hakkında gelen sızıntı haberleriyle teknoloji gündeminde çok sık yer ediniyor. İşte bu iki firma için sektöre yakın kaynaklar yeni bir başlangıcın bilgisini vermiş durumda. Söylenilenlere göre Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime geliyor.

OPPO YAKLAŞIK 50 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPACAK

Bloomberg HT'nin haberine göre, akıllı telefon şirketleri Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime başlamaya hazırlanıyor. Oppo'nun önümüzdeki ay mobil telefon üretimine başlamayı hedeflediği belirtiliyor. Bunun için yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlanacak tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli işlemlerin tamamlandığı kaydediliyor. Oppo'nun başta Avrupa pazarı olmak üzere ihracat yapacağı da ifade ediliyor.