HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung ve Xiaomi Apple ile dalga geçti

Samsung ve Xiaomi Apple ile dalga geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2020 11:58 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Apple etkinliğine Samsung ve Xiaomi cephesinden cevap gecikmedi. İşte konu ile ilgili detaylar.

Samsung ve Xiaomi Apple ile dalga geçti

Kısa bir süre önce gerçekleşen Apple etkinliğinde yeni iPhone kutularından şarj aleti ve kulaklık çıkmayacağı açıklanmıştı. Aslında bu duyuru bizleri çok fazla şaşırtmadı. Çünkü Apple’ın bu tarz planlarının olduğu çok öncesinde sızdırılmıştı.

Tahmin edildiği üzere Apple şarj adaptörü ve kulaklığı kutudan çıkarmasını çevre ve çevrecilikle ilişkilendirdi. Elbette bu olayın arkasında maliyeti azaltma gibi bir gerçek olduğu da su götürmez bir gerçek.

Peki Apple’ın rakiplerinin bu konu karşısındaki tutumları ne oldu? Malum Apple bazı trendlerin ilk adımını atan firmalardan biri. Hatırlanacağı üzere 3.5mm’lik kulaklık girişini telefonlardan kaldıran ilk firma da Apple olmuştu.

İşin asıl korkulan yanı ise Android tarafındaki üreticilerin de benzer bir tutum içerisine girmeleri. Fakat genele baktığımızda şimdilik hiç bir üreticinin bu tarz bir düşünceyi desteklediğini görmüyoruz.

Hatta Samsung ve Xiaomi‘nin de aralarında bulunduğu sektörün önde gelen isimleri Apple‘ın kutudan şarj adaptörünü çıkarmasıyla dalga geçti.

Her iki şirket de sosyal medya hesaplarından Apple‘ın adaptör kararına göndermede bulundu. Dileriz Android tarafındaki üreticilerin bu tutumları devam eder.

Keza önümüzdeki dönemde nasıl olsa bütün telefonlar type-c kullanmaya başladı artık kablo koymamıza gerek yok demeleri hoş olmazdı.

Virgin Galactic Spaceport America uçuşuna hazırlanıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
ABD'li firma geliştirdi! Gerçek yunusu aratmıyorABD'li firma geliştirdi! Gerçek yunusu aratmıyor
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu
İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek
Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 12 Pro Geekbench puanı ile karşımıza çıktı
iPhone 12 Pro Geekbench puanı ile karşımıza çıktı
Xiaomi Honor için nabız yokluyor
Xiaomi Honor için nabız yokluyor
Tesla 7 koltuklu Model Y ile geniş ailelerin kalbini çalacak
Tesla 7 koltuklu Model Y ile geniş ailelerin kalbini çalacak
Jack Dorsey senato sorgusunda azarlanıp terletilecek
Jack Dorsey senato sorgusunda azarlanıp terletilecek
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
65W supervooc şarj özelliği ile geldi
65W supervooc şarj özelliği ile geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.