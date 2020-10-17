Samsung ve Xiaomi Apple ile dalga geçti

Kısa bir süre önce gerçekleşen Apple etkinliğinde yeni iPhone kutularından şarj aleti ve kulaklık çıkmayacağı açıklanmıştı. Aslında bu duyuru bizleri çok fazla şaşırtmadı. Çünkü Apple’ın bu tarz planlarının olduğu çok öncesinde sızdırılmıştı.

Tahmin edildiği üzere Apple şarj adaptörü ve kulaklığı kutudan çıkarmasını çevre ve çevrecilikle ilişkilendirdi. Elbette bu olayın arkasında maliyeti azaltma gibi bir gerçek olduğu da su götürmez bir gerçek.

Peki Apple’ın rakiplerinin bu konu karşısındaki tutumları ne oldu? Malum Apple bazı trendlerin ilk adımını atan firmalardan biri. Hatırlanacağı üzere 3.5mm’lik kulaklık girişini telefonlardan kaldıran ilk firma da Apple olmuştu.

İşin asıl korkulan yanı ise Android tarafındaki üreticilerin de benzer bir tutum içerisine girmeleri. Fakat genele baktığımızda şimdilik hiç bir üreticinin bu tarz bir düşünceyi desteklediğini görmüyoruz.

Hatta Samsung ve Xiaomi‘nin de aralarında bulunduğu sektörün önde gelen isimleri Apple‘ın kutudan şarj adaptörünü çıkarmasıyla dalga geçti.