HABER

Samsung W2019, 9 Kasım’da tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2018 09:31 | Son Güncelleme

Samsung, kapaklı tasarımı ile dikkat çeken yeni akıllı telefonu W2019’u çok yakında tanıtacak. Samsung W2019’un tanıtılacağı etkinliğin tarihi belli oldu.

Samsung W2019, 9 Kasım’da tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Samsung çok yakında yeni bir kapaklı akıllı telefon satışa sunacak. W2019 adını taşıyan bu telefon daha önce çeşitli sızıntılar ve söylentilerle karşımıza çıkmıştı. Bugün bu sızıntılar bir yenisi daha eklendi ve telefonun tanıtılacağı tarih netlik kazandı.

Samsung’un Çin’deki basın mensuplarına gönderdiği davetiyeler, W2019’un tanıtılacağı tarihi ortaya çıkardı. Samsung yeni kapaklı telefonunu 9 Kasım’da düzenleyeceği etkinlikle tanıtacak. Etkinlik Çin’in Şangay’a yakın bir şehri olan Wuxi’de gerçekleşecek.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 845 yonga seti kullanacak telefonda iki adet 4.2 inç Super AMOLED ekran yer alacak. Telefonun batarya kapasitesi ise 3000 mAh olacak.
Samsung, önümüzdeki ay resmen tanıtacağı yeni telefonunu 2500 dolara satışa sunacak.

vivo X21S’in yeni görüntüleri sızdırıldı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Shazam Instagram Hikayeler özelliği ile güncellendi!Shazam Instagram Hikayeler özelliği ile güncellendi!
Hava yastığı hatası nedeniyle arabaları geri çağırdı!Hava yastığı hatası nedeniyle arabaları geri çağırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung W2019 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

O Ses Türkiye'de ikiz kardeşler Barış ve Baran Solar jüriyi duygulandırdı! Beyazıt Öztürk 'O Ses Türkiye'ye katılma sebebim sizmişsiniz gibi'

O Ses Türkiye'de ikiz kardeşler Barış ve Baran Solar jüriyi duygulandırdı! Beyazıt Öztürk 'O Ses Türkiye'ye katılma sebebim sizmişsiniz gibi'

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk kütüphanesi hizmeti e-Devlet’te!

Halk kütüphanesi hizmeti e-Devlet’te!

Retro oyun deneyimine hazır olun

Retro oyun deneyimine hazır olun

Super Mario öksüz kaldı!

Super Mario öksüz kaldı!

Shazam Instagram Hikayeler özelliği ile güncellendi!

Shazam Instagram Hikayeler özelliği ile güncellendi!

Hava yastığı hatası nedeniyle arabaları geri çağırdı!

Hava yastığı hatası nedeniyle arabaları geri çağırdı!

Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!

Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.