Samsung W2019, 9 Kasım’da tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Samsung çok yakında yeni bir kapaklı akıllı telefon satışa sunacak. W2019 adını taşıyan bu telefon daha önce çeşitli sızıntılar ve söylentilerle karşımıza çıkmıştı. Bugün bu sızıntılar bir yenisi daha eklendi ve telefonun tanıtılacağı tarih netlik kazandı.

Samsung’un Çin’deki basın mensuplarına gönderdiği davetiyeler, W2019’un tanıtılacağı tarihi ortaya çıkardı. Samsung yeni kapaklı telefonunu 9 Kasım’da düzenleyeceği etkinlikle tanıtacak. Etkinlik Çin’in Şangay’a yakın bir şehri olan Wuxi’de gerçekleşecek.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 845 yonga seti kullanacak telefonda iki adet 4.2 inç Super AMOLED ekran yer alacak. Telefonun batarya kapasitesi ise 3000 mAh olacak.

Samsung, önümüzdeki ay resmen tanıtacağı yeni telefonunu 2500 dolara satışa sunacak.

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