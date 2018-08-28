Samsung X5 SSD harici depolama çözümlerinde fark yarattı

İSTANBUL (AA) - Samsung, ilk NVMe temelli taşınabilir katı hal sürücüsü (SSD) Samsung Portable SSD X5 modelini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, bugün harici depolama çözümlerinde yeni bir performans ve güvenilirlik seviyesine ulaşan NVMe temelli taşınabilir katı hal sürücüsü (SSD) olan Samsung Portable SSD X5 modelini duyurdu. Teknolojinin ulaştığı son noktayı temsil eden Thunderbolt 3 teknolojisinin üzerine inşa edilen yeni X5, kompakt ve dayanıklı yapısıyla hareket halindeki içerik yaratıcıları ve BT profesyonelleri için ideal taşınabilir depolama aygıtı olurken benzeri görülmemiş bir aktarım hızı sağlıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye’nin Veri Depolama Ürünlerinden Sorumlu Müdürü İsa Tolu, şunları kaydetti: "Yüksek performanslı ve güvenilir depolama çözümlerinde sektör lideri olarak ilk Thunderbolt 3 destekli taşınabilir SSD ürünümüzle harici SSD piyasasını geliştirmeye devam etmekten heyecan duyuyoruz. Bu bağlamda X5 de, Samsung'un büyük veri dosyalarının hızlı transferini mümkün kılarak kullanıcılarımıza çok değerli zamanlarından tasarruf etme imkanı sunan yenilikçi taşınabilir depolama çözümleri sunma yönündeki taahhüdünün yeni bir ifadesidir."

Kullanıcılar 4K videolarını düzenlerken, gerçek-zamanlı 3D görseller oluştururken veya yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını derlerken verilerini saklamak ve transfer etmek için hızlı ve rahat yöntemler arıyor. Samsung'un X5 modeli, NVMe ve Thunderbolt 3 teknolojileri arasındaki sinerjiden yararlanarak büyük multimedya dosyalarıyla çalışan profesyonellere ihtiyaç duydukları en yüksek performansı sunuyor. Yeni X5 taşınabilir SSD, Thunderbolt 3’ün USB 3.1'e göre dört kata kadar daha hızlı olan 40Gbps bant genişliği sayesinde 2.800 MB/s (yani yaygın olarak kullanılan SATA arayüzlü taşınabilir SSD’lerin 5,2 katına, harici HDD'lerin ise 25,5 katına kadar daha hızlı) okuma hızı sağlıyor. Yeni X5, 2.300 MB/s maksimum yazma hızıyla kullanıcıların 20 GB büyüklüğündeki bir 4K videoyu 12 saniye gibi bir sürede transfer etmesine de imkân sağlıyor. Thunderbolt 3 portlu Mac ve PC’ler için tasarlanan X5, kullanıcıların 2 TB'a kadar çıkan kapasite seçenekleriyle hafif ve taşınabilir bir tasarımda yüksek hızın keyfini sürmesine izin veriyor.