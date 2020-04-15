Samsung yedek parçalara önem veriyor

Bunun farkında olan şirket, katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili bazı yeni kararlar aldı. Aldığı yeni kararlara göre Galaxy Fold 2 parçaları artık satılabilecek.

Samsung tarafından geliştirilen yeni model katlanabilir akıllı telefon ilk modeline göre biraz daha ucuz denilebilir. Samsung Galaxy Fold 1 cihazı 2000 dolar üzerinden satışa sunulmuştu.

Samsung katlanabilir akıllı telefonlar dışında aynı zamanda Galaxy 20 serisi ile kullanıcılarına yeni bir alternatif sundu. Özellikle de farklı türde cihaz arayan kişiler için yeni alternatifler kurmaya çalışan kuruluş aynı zamanda yedek parça konusunda da büyük bir avantaj sağlamaya çalışıyor. Şimdilik yedek parça bakımından Galaxy Fold 2 modeline ağırlık verilecek gibi görünüyor. İlerleyen zamanlarda bu durum değişebilir.

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