Samsung yeni bir çip merkezi kurmak istiyor

Küresel çip kıtlığı sadece akıllı telefon sektörünü etkilemedi. Aynı zamanda otomobil ve diğer sektörlerde de belirgin sorunlara neden oldu. Mesela Samsung bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Note 21 modelini ertelemeyi düşündüğünü ima etti. Böylece akıllı telefon dünyasında yepyeni bir boşluk oluştu.

Normal şartlarda Apple tarafından üretilen herhangi bir ürüne karşı Samsung amiral gemisi piyasaya sürerdi. Şimdi ise firma bunu yapamıyor. Küresel çapta yaşanan çip eksikliği bunun en büyük nedeni olduğu için yeni bazı gelişmeler yaşandı. Samsung şirketi ABD ile görüşmeler yapmaya başladı.

GÖZLER 12 NİSAN'DA

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile alakalı yansıyan bazı detaylara göre şirket, ABD içerisinde çip merkezi kurmak istiyor. 12 Nisan tarihinde yapılacak olan toplantı ile birlikte bu konu hakkında daha detaylı bilgi verilecek. Şimdiye kadar elde edilen verilere göre Samsung çip üretimini çok ciddi ölçüde artırmak istiyor.

Global Foundries ve General Motors gibi firmalar yine aynı şekilde çip sorunları ile mücadele ediyor. ABD hiçbir şirketinin ve müttefiklerinin böyle bir sorun ile karşılaşmasına göz yummayacaktır. Ayrıca Huawei firmasını bu tür çipler alanında ön plana çıkması muhtemelen istenmeyecektir.