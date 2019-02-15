Samsung, yeni Galaxy Tab S5e modelini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics bugün daha ince ve daha hafif Galaxy Tab S5e’yi tanıttı.

Samsung açıklamasına göre, 10,5 inç boyutunda geniş bir ekran ve yüksek pil kapasitesi sunan Galaxy Tab S5e, zengin ve etkileyici bir eğlence deneyimi için titizlikle geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Üst Yöneticisi (CEO) ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, "Şık tasarıma ve güçlü özelliklere sahip üst düzey bir tablet olan Tab S5e’yi sunuyoruz. Daha fazlasını yapabilmek için sürekli bağlı kalmayı sağlayan akıllı özelliklerin yanı sıra zengin ve üst düzey eğlence deneyimi arayan kullanıcılar, tüm bunları Tab S5e’de bulabilirler." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, şık ve yenilenmiş tasarımıyla Tab S5e pratik bir kullanım tarzı sunuyor. 5,5 mm inceliğindeki metal gövdesi ve yalnızca 400 gram ağırlığıyla Tab S5e, ultra taşınabilir ve dayanıklı olmasının yanında kullanıcının günlük yaşantısına kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Tab S5e'nin kullanıcının kendi tarzına göre tercih yapabileceği gümüş, siyah ve altın rengi seçenekleri de bulunuyor.