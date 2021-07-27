Samsung yeni Odyssey monitör seçeneklerini tanıttı

Samsung açıklamasına göre, şirketin 2021 Odyssey oyun monitörü serisi yeni üyeleri ile genişlemeye devam ediyor.

Oyun monitörleri pazarının lideri Samsung Electronics, yeni üyeleri ile genişlettiği 2021 Odyssey monitör serisini Haziran ayı itibarıyla dünya pazarlarında satışa çıkardı.

Seriye eklenen birden çok işleve sahip yeni monitör seçenekleri, dünyanın her yerindeki oyunseverlere yüksek görüntü kalitesi ve dikkat çekebilecek bir tasarım sunuyor. Yeni monitörler, görüntü kalitesi ve fütüristik tasarımıyla her düzeyden oyunsevere hitap ediyor.

DÜZ EKRANLI SEÇENEKLER DE SATIŞA ÇIKIYOR

Verilen bilgiye göre, Samsung 2020 yılında piyasaya sürdüğü kavisli oyun monitöründen sonra 24 ila 28 inç boyuta ve düz ekran tasarımına sahip Odyssey monitör seçeneklerini de satışa sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekranlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Hyesung Ha, "Oyun tutkusu paylaşılan deneyimler aracılığıyla dünyayı birbirine bağlarken farklı kesimlerden macera arayan herkesi yeni gerçekliklere taşıyarak bir araya getiriyor. Genişletilmiş Odyssey oyun monitörü serisi, turnuva zaferlerine imza atmak isteyen ya da yeni oyunlar keşfetme peşinde olan oyunseverler için bu deneyimleri zenginleştirecek ve yaygınlaştıracak." ifadelerini kullandı.

(AA)

