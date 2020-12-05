Samsung yeni şarj teknolojisi ile yok artık dedirtiyor

Günümüzde akıllı telefonların en büyük probleminin 1 günü bile çıkarmakta zorlanan batarya kapasiteleri olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde bazı üreticiler batarya kapasitesini 6000 hatta 7000 mAh’a kadar çıkarttı. Fakat bu da soruna tam anlamıyla bir çözüm getirmedi.

Neyseki artık hızlı şarj teknolojileri sayesinde 4000 mAh’lık bir bataryayı hızlı şekilde şarj etmemiz mümkün oluyor. Bu da şarj tarafında çıkan sıkıntıları azaltmış durumda.

Fakat Samsung’un konu ile ilgili bambaşka bir çözümü var. Güney Koreli şirket akıllı telefonları parmağa takılan bir yüzük vasıtasıyla şarj etmeyi planlıyor.

Bu teknolojinin temeli kullanıcıların parmaklarına taktıkları bir yüzüne dayanıyor. Kullanıcı yüzünü takıp hareket ettiği sürece, yüzükte belli miktarda elektrik üretilerek depolanıyor. Telefonu elinize alıp, yüzük telefonla temas ettiğinde de telefonunuzu şarj etmeye başlıyor.

Örneğin yolda yürürken telefonu yüzüğün bulunduğu elinizde taşırsanız, telefonunuz eş zamanlı olarak şarj olmaya başlıyor. Ne kadar çok hareket ederseniz, telefonunuz da o kadar hızlı bir şekilde şarj oluyor.