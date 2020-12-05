HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung yeni şarj teknolojisi ile yok artık dedirtiyor

Samsung yeni şarj teknolojisi ile yok artık dedirtiyor

05.12.2020 09:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsung yeni şarj teknolojisi ile yok artık dedirtiyor

Güney Kore’nin önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Samsung yeni şarj teknolojisi ile çığır açmaya hazırlanıyor.

Günümüzde akıllı telefonların en büyük probleminin 1 günü bile çıkarmakta zorlanan batarya kapasiteleri olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde bazı üreticiler batarya kapasitesini 6000 hatta 7000 mAh’a kadar çıkarttı. Fakat bu da soruna tam anlamıyla bir çözüm getirmedi.

Neyseki artık hızlı şarj teknolojileri sayesinde 4000 mAh’lık bir bataryayı hızlı şekilde şarj etmemiz mümkün oluyor. Bu da şarj tarafında çıkan sıkıntıları azaltmış durumda.

Fakat Samsung’un konu ile ilgili bambaşka bir çözümü var. Güney Koreli şirket akıllı telefonları parmağa takılan bir yüzük vasıtasıyla şarj etmeyi planlıyor.

Bu teknolojinin temeli kullanıcıların parmaklarına taktıkları bir yüzüne dayanıyor. Kullanıcı yüzünü takıp hareket ettiği sürece, yüzükte belli miktarda elektrik üretilerek depolanıyor. Telefonu elinize alıp, yüzük telefonla temas ettiğinde de telefonunuzu şarj etmeye başlıyor.

Örneğin yolda yürürken telefonu yüzüğün bulunduğu elinizde taşırsanız, telefonunuz eş zamanlı olarak şarj olmaya başlıyor. Ne kadar çok hareket ederseniz, telefonunuz da o kadar hızlı bir şekilde şarj oluyor.

Elbette burada şunu da dip not olarak belirtmemiz gerekli. Bu teknoloji şimdilik çok yeni. Doğal olarak satışa hazır hale gelene kadar da pek çok güncelleme ile karşılaşacaktır. Şimdilik Samsung tarafından bu teknolojiye ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat bu teknoloji sayesinde her daim yanımızda elektrik üreten bir mini powerbank taşıyacağımız kesin.

İlk koronavirüs aşısı olacaklar belirlendi Sağlık Bakanlığı açıkladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
İşte en çok ilgi gören modeli!İşte en çok ilgi gören modeli!
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 35 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 35 şüpheli gözaltına alındı

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben şoku!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben şoku!

Canlı yayında sert tartışma: Moderatör reklama gitti

Canlı yayında sert tartışma: Moderatör reklama gitti

Trump'tan 'geri çekilin' talimatı

Trump'tan 'geri çekilin' talimatı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Akıllı tartı Honor Scale 2 Türkiye’de! İşte fiyatı ve özellikleri

Honor'ın akıllı tartısı Türkiye'de! İşte fiyatı, özellikleri

iPhone hard reset nasıl yapılır?

iPhone hard reset nasıl yapılır?

Durumlar bu kez farklı: İşte iPhone 12 ailesinin en çok ilgi gören modeli!

İşte en çok ilgi gören modeli!

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan Netflix açıklaması!

RTÜK'ten Netflix açıklaması!

Rusya uzaya iletişim ve istihbarat uydusu yolladı

Rusya'dan flaş hamle!

Galaxy S21 Geekbench testinde görüntülendi

Samsung'un yeni Galaxy'si önemli testte! İşte sonuçlar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.