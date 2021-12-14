Samsung yeni şirketine Samsung DX ismini verdi

Bu bağlamda pazar payını arttırmak isteyen Samsung, kendi ekosisteminde farklı bir kuruluma gitti. Samsung’un ev aletlerini de içeren kolu bundan sonra DX şirketine bağlı olacak.

Bilindiği üzere Samsung’un kendi içerisinde pek çok alt kolu var. Nitekim DX de bunlardan biri olacak. Bakalım bu atılım Samsung’un satışlarını arttırmayı başaracak mı?

SAMSUNG DX İÇİN AÇIKLAMA

Güney Koreli firma Pazar günü yaptığı açıklamada, Device eXperience anlamına gelen DX’in şirketin çeşitli elektroniklerde tüketici talebini hedeflemeye odaklandığını yansıttığını söyledi.

Açıklamaya göre ekip, TV ve cihazlardan akıllı telefonlara ve ağ ekipmanlarına kadar geniş ürün yelpazesine yönelik ihtiyaçları karşılamaya çalışacak.

Teknoloji devi geçen hafta, fiili lider Jay Y. Lee’nin yönetimde daha aktif olarak yer alma isteği olarak görülen tüketici ve mobil işletmelerin birleşimini olan Samsung MX'i duyurmuştu.

Tüketici tekliflerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi, şirketin operasyonel yapısını basitleştirecek ve Samsung’un ABD’li ezeli rakibi Apple Inc ile daha iyi rekabet etmesine yardımcı olacak.

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