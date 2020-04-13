Samsung yeni tasarım patenti ile gündeme oturdu

Dünya Fikri Mülkiyet kuruluşu tarafından onay verilen Samsung etrafı tamamen kavisli bir model üretiyor. Modelin detayları ise bir hayli şaşırtıcı.

Telefonun üst ve alt cephesine doğru kalınlaşan tasarımla birlikte, çok daha şık bir görüntü ortaya çıkacak. Böylece düz bir görüntüden de kurtulmak mümkün.

SAMSUNG TELEFONLARDA BİR İLK

Çerçevesiz telefonlar ile ilgili yapılan çalışmalarda çeşitli yöntemler denendi. Ancak ilk defa Samsung akıllı telefonlarında geliştirilebilecek bir kavis köşe yöntemi tercih edilecek. Ekranın kavisli olan bölümleri keskin dönüşler yerine daha çok geniş bir köşe görünümü alacak. Ayrıca ön cepheden baktığınızda kenarların neredeyse hiç olmadığını göreceksiniz.

Bu yeni tasarım ile birlikte, akıllı telefonların kırılma ihtimali de büyük oranda düşecek. Bu açıdan da sağlamlaştırıcı bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Sizce Samsung tarafından alınacak bu yeni patent ile birlikte, akıllı telefon tasarımlarında büyük bir değişiklik yaratılabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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